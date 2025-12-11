Tras adelantar la Navidad, Maduro afirmó que el “2026 ya empezó” en Venezuela

Nicolás Maduro sorprendió al asegurar que en Venezuela el “2026 ya empezó”, una afirmación con la que introdujo su llamado “Plan 2026” tras meses de tensiones militares con Estados Unidos y la reciente aparición de la opositora María Corina Machado en Oslo.

Maduro hizo su declaración durante una reunión con su gabinete transmitida por Venezolana de Televisión, donde sostuvo que hay “nuevas metas” en el marco del “Plan 2026” y defendió que “el 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (...) la construcción de la patria pacífica y próspera”.

El mandatario enmarcó esta frase dentro de los objetivos gubernamentales de defensa territorial.

Las palabras del mandatario llegan semanas después de que decidiera anticipar la Navidad en octubre, mientras buques de guerra estadounidenses recorrían el Caribe en lo que Caracas considera una “amenaza militar”.

Maduro había decretado el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender “el derecho a la felicidad”. Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos.