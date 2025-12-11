Tribunal ordena al Servicio Geológico frenar publicaciones a favor del Gobierno: “No corresponde a sus competencias”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó este jueves 11 de diciembre al Servicio Geológico Colombiano (SGC) que se abstenga de utilizar sus canales oficiales para difundir mensajes que no correspondan a sus funciones legales.
Contexto: Admiten demanda contra MinEducación y Servicio Geológico Colombiano por presunto proselitismo en redes sociales a favor de Petro
La decisión se originó en una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), que cuestionó el uso de las cuentas institucionales para replicar contenidos relacionados con la crisis de la Nueva EPS y con una convocatoria a una movilización promovida por el Gobierno nacional.