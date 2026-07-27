MinHacienda contradice a Petro tras no declarar “insubsistente” a Angie Rodríguez como él pidió: esta es la razón

Pese a la instrucción pública y “equivocada” para muchos de la opinión pública del presidente Gustavo Petro de pedir declarar la insubsistencia de Angie Rodríguez como gerente general del Fondo Adaptación, la funcionaria continuará ostentando jurídicamente la titularidad del cargo.
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Y es que al parecer todo indica que una incapacidad médica otorgada hasta el 31 de julio se convirtió en el blindaje jurídico e involuntario que frenó, por ahora, la orden directa de la Casa de Nariño, que emitió el presidente Petro tras arremeter contra Rodríguez en redes sociales.