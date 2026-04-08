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Ministro de Defensa dijo que se podría capturar a alias Calarcá si se encuentra en flagrancia

Mientras la Fiscalía avanza, el Gobierno no reactiva la captura, pero las palabras del ministro dan luces sobre lo que opinan desde MinDefensa.

  • El ministro de Defensa Pedro Sánchez ha sido crítico con la suspensión de la orden de captura a ‘Calarcá’. FOTOS: Colprensa y tomada de redes sociales
    El ministro de Defensa Pedro Sánchez ha sido crítico con la suspensión de la orden de captura a ‘Calarcá’. FOTOS: Colprensa y tomada de redes sociales
hace 1 hora
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El ministro de Defensa Pedro Sánchez ha sido crítico con la suspensión de la orden de captura de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aunque ha dejado claro que la decisión de reactivarla o no se la deja al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, dijo que, en caso de ser encontrado en flagrancia, el cabecilla debe ser capturado.

Tras un debate de control político en el Congreso, que tuvo que ver con el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el ministro reiteró que continuaban las operaciones contra los criminales:

“El mensaje es claro: la justicia debe operar con total autonomía, y nosotros, como fuerza pública, con total contundencia contra los criminales”.

Lea también: Los 10 argumentos de la Fiscalía para pedir a Petro reactivar orden de captura contra Calarcá

Las palabras del ministro se dieron después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo dijera que citará a imputación de cargos a alias Calarcá. Y Sánchez resaltó que no hay ningún cese al fuego:

“Si la Fiscalía ha encontrado esto, será un tema que valorará el Gobierno Nacional; pero de parte de la Fuerza Pública, la orden es atacar con total contundencia esta estructura criminal, no hay ningún cese al fuego y aplicar todos los protocolos”.

Luego, llamó la atención que el ministro dijo que la suspensión de la orden no impide una eventual captura en caso de que ‘Calarcá’ sea encontrado en flagrancia: “En el caso de alias Calarcá, que está suspendida la orden de captura, si se encuentra en flagrancia, debe ser capturado”.

Pero dijo, una vez más, que la decisión era del Gobierno: “Si se levanta la orden de captura, que es una decisión que ya adoptará el Gobierno Nacional, actuaremos con total contundencia contra los criminales”.

Vale recordar que el ministro había dicho en Hora 20 de Caracol Radio que si bien está de acuerdo con la reactivación de la orden de captura contra ‘Calarcá’, su cartera “siempre” actuará acorde a la acción que ordene el presidente Gustavo Petro.

Imputación de la Fiscalía a ‘Calarcá’

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó este 7 de abril en entrevista con 6AMW de Caracol Radio que su despacho radicó dos solicitudes formales ante la Presidencia relacionadas con la situación de ‘Calarcá’, a quien se le atribuyen graves delitos cometidos tras su designación como vocero de paz en la mesa del Estado Mayor de Bloques y Frentes con el Gobierno Nacional.

Camargo confirmó que la Fiscalía citará formalmente a alias Calarcá a una audiencia de imputación de cargos, consolidando así la acción judicial contra uno de los principales responsables de hechos criminales ocurridos en el marco del conflicto armado.

En una carta de cuatro páginas, Camargo fundamenta el llamado a imputación de cargos de ‘Calarcá’ por hechos de violencia extrema que se habrían cometido después de recibir beneficios.

El primero de ellos es el homicidio de la lideresa Nasa, Carmelina Yule, ocurrido en marzo de 2024 en Toribío (Cauca), apenas dos meses después de que el responsable recibiera el beneficio.

Otro hecho ocurrió en enero de 2026 en el Guaviare donde fueron asesinadas 26 personas, incluyendo a siete menores de edad. Se destaca que para la Fiscalía no fue un enfrentamiento armado, sino una ejecución.

En la carta se lee que entre 2024 y 2025, alias Calarcá y su grupo disidente de las Farc, registró una actividad criminal sostenida que incluyó 19 eventos explosivos dirigidos contra el sector comercio en municipios como Granada, Villavicencio y Acacías.

Además, en julio de 2024, se ejecutó un ataque con minas antipersonales en Valdivia (Antioquia), que resultó en la muerte de seis soldados. La Fiscalía sostiene que estos crímenes no son hechos aislados ni simples actos de desobediencia de mandos medios.

Por el contrario, “se acredita de manera concluyente que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en su rol de máximo cabecilla del Estado Mayor Central Farc-EP, ha impartido directrices claras para la ejecución sistemática de delitos, incluso tras la suspensión de sus órdenes de captura.

A pesar de las presiones desde diferentes sectores y de las declaraciones públicas de funcionarios como la fiscal general o el ministro de Defensa, el Gobierno Nacional no ha reactivado la orden de captura contra ‘Calarcá’.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias Calarcá?
Es un cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, señalado por la Fiscalía de ordenar y ejecutar acciones criminales recientes.
¿Puede ser capturado sin orden vigente?
Según el ministro de Defensa, si es encontrado en flagrancia, puede ser capturado aunque la orden esté suspendida.
¿Qué delitos se le imputan?
Homicidios, ataques con explosivos, uso de minas antipersonales y asesinatos masivos, incluidos menores de edad.
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