El blindaje legal en Venezuela que frenaría extradición de capturados por caso de Yulixa Toloza, ¿y ahora?

En dos estados venezolanos, Aragua y Portuguesa, fueron capturados tres de los presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza, mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un local que no contaba con los permisos regularizados al sur de Bogotá.
Sin embargo, mientras los peritos forenses siguen en sus labores para determinar cuáles fueron las causas exactas de su muerte, las autoridades avanzan en el proceso judicial contra cinco personas capturadas.
Si bien dos de los capturados involucrados en la desaparición de la mujer, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, fueron encontrados en Cúcuta, otros tres lograron atravesar la frontera colombo-venezolana y huyeron al país vecino.
Pero allá fueron aprehendidos. Se trata de María Fernanda Delgado (dueña de la estética), Edison Torres (su pareja) y David Ramos (empleado del establecimiento).
Ahora, si bien ya la Fiscalía General de la Nación inició los trámites de extradición para estos tres ciudadanos venezolanos, el proceso podría estancarse debido a estrictas barreras legales en el vecino país.