Los 10 argumentos de la Fiscalía para pedir a Petro reactivar orden de captura contra Calarcá

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la reactivación de las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de un grupo de disidencias guerrilleras en el suroriente del país.
La misiva llega apenas una semana después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestara que estaba de acuerdo con levantar la orden de captura contra el jefe disidente, pero que la última palabra la tiene el presidente Petro.
Las órdenes de captura contra Calarcá se encuentran suspendidas desde principios de 2024, cuando inició un proceso de diálogo dentro de la política de paz total del Gobierno. Pese a ello, autoridades locales han denunciado que el líder guerrillero continúa delinquiendo, punto que destaca la fiscal en su carta.
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La fiscal Camargo fundamenta su petición en las competencias constitucionales de la Fiscalía para el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas.
El sustento legal principal es la Ley 2272 de 2022, que permite al Gobierno adelantar diálogos de paz y acercamientos con grupos armados, así como la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que define el papel de la Fiscalía en la suspensión y reactivación de órdenes de captura.
El núcleo de la carta es la denuncia de que los beneficios otorgados a ciertos miembros de grupos armados han sido utilizados para continuar la actividad criminal.