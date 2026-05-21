Exilio cubano festeja imputación por asesinato contra Raúl Castro, un delito que no prescribe en EE. UU.

El otrora presidente de Cuba, Raúl Castro, está en la mira de la justicia estadounidense luego de que se le imputaran cargos por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. El caso estaría relacionado con el derribo en aguas internacionales de dos aviones de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. En el hecho murieron cuatro pilotos y activistas cubanoestadounidenses identificados como Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr. Lea también: EE. UU. imputó a Raúl Castro con cargos de asesinato y conspiración para matar en derribo de avionetas en 1996 La administración del presidente Donald Trump ya había insinuado las acciones que se tomarán respecto a la isla y sus dictadores, quienes han tenido una tensa relación con este país de Norteamérica por más de 50 años. Es por esta razón que se formuló el cargo de asesinato —un delito que no prescribe en Estados Unidos— contra Raúl Castro, señalado de haber autorizado el derribo de las aeronaves militares bajo el argumento de que volaban en espacio aéreo cubano.

La celebración de los cubanos exiliados en Estados Unidos

Y es que decenas de miembros de la comunidad cubana en Miami, Estados Unidos, se reunieron para celebrar este nuevo movimiento judicial contra el hermano de Fidel Castro. El encuentro tuvo lugar en la “Torre de la Libertad” (Freedom Tower), un edificio que desde los años 60 representa un símbolo para los refugiados que huían hacia Estados Unidos tras exiliarse de Cuba. Allí escucharon al fiscal interino estadounidense, Todd Blanche, quien se refirió a la imputación contra Castro.

Raúl Castro. FOTO: XINHUA

Por su parte, Orlando Gutiérrez, secretario general de la organización en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), dijo a la agencia EFE que este “es un mensaje muy importante: cesó la impunidad de los verdugos que Cuba ha sufrido durante 67 años. Se acabó la impunidad de Raúl Castro. Es un mensaje demoledor para ese régimen y para ese pueblo que luchó tan duro por su libertad”.

La historia del derribo de los aviones

René González, piloto y exagente de inteligencia cubano infiltrado en Estados Unidos entre 1991 y 1998, participó en la fundación de Hermanos al Rescate y da a la AFP su versión de los hechos. En una entrevista en su casa en La Habana, González cuenta que la organización era conocida por sus misiones de búsqueda de balseros cubanos que intentaban llegar a Florida en embarcaciones precarias. Sin embargo, sostiene que tras esa imagen humanitaria había otros objetivos. “Detrás de un concepto humanitario de salvar vidas se esconde toda una serie de esquemas que no son públicos”, dijo en referencia a supuestos planes violentos de la organización en Cuba. El exespía afirma que esta radicalización comenzó a desarrollarse a mediados de los 1990. “Fueron escalando (...) bajo la percepción de que a esto (el gobierno comunista) ya le quedaban días”, explica, en referencia a la dura crisis económica que atravesaba Cuba por la caída de la Unión Soviética. El exagente matiza, no obstante, que no todos los integrantes compartían esas intenciones.

“Dentro de los que cayeron hay dos muchachos que a mí me duele: Carlos Costa y Mario de la Peña, que lo que querían era hacer horas de vuelo y salvar balseros” y “no tenían nada que ver con el resto de los otros planes”, afirmó. También recordó una incursión aérea sobre La Habana en 1994 en la que participó con la organización: “Volamos a unas tres millas del malecón, lanzando bengalas, bombas de humo (...) fue una violación flagrante (del espacio aéreo cubano) muy publicitada” por medios estadounidenses.

El día del derribo