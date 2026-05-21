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Ciclista de 74 años aparece con multas por $15 millones sin tener licencia ni carro

El caso revive las dudas sobre errores en el sistema de tránsito y las fallas en las notificaciones de multas en Colombia.

  • El ciclista bogotano asegura que nunca ha tenido carro, moto ni licencia de conducción, pese a aparecer con millonarias multas de tránsito. FOTO: redes sociales.
    El ciclista bogotano asegura que nunca ha tenido carro, moto ni licencia de conducción, pese a aparecer con millonarias multas de tránsito. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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Lo que parecía un simple error terminó convirtiéndose en una pesadilla para un ciclista bogotano de 74 años que asegura nunca haber tenido carro, moto ni licencia de conducción, pero que hoy aparece con comparendos y multas de tránsito superiores a los 15 millones de pesos.

El caso fue revelado por Blu Radio y rápidamente generó indignación entre ciudadanos, no solo por la insólita situación del adulto mayor, sino porque volvió a poner sobre la mesa las fallas que pueden existir en los sistemas de tránsito, los procesos de notificación y posibles casos de suplantación de identidad.

Según relató el hombre, las infracciones registradas aparecen en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, lugares en los que afirma no haber estado desde hace décadas.

Expertos recomiendan revisar periódicamente el SIMIT y actualizar los datos en el RUNT para evitar problemas con notificaciones y comparendos. FOTO: Colprensa.
Expertos recomiendan revisar periódicamente el SIMIT y actualizar los datos en el RUNT para evitar problemas con notificaciones y comparendos. FOTO: Colprensa.

Yo en Cali estuve cuando tenía como 20 años”, contó durante la entrevista, insistiendo en que toda su vida se ha movilizado en bicicleta y jamás sacó pase de conducción.

Conozca: Estas son las ciudades y municipios donde millones de fotomultas quedarían anuladas

Pese a ello, las multas aparecen asociadas a su nombre en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), situación que ya le estaría generando reportes y afectaciones financieras.

El adulto mayor también denunció que acudió a organismos de movilidad para intentar resolver el problema, pero asegura que no obtuvo una solución efectiva. Incluso afirmó que pagó dinero por trámites para bloquear o archivar los comparendos, sin éxito.

¿Qué hacer en estos casos?

De acuerdo con la normativa colombiana, toda persona tiene derecho al debido proceso y a ser notificada formalmente sobre cualquier comparendo o sanción de tránsito. Si la infracción fue detectada mediante cámaras o sistemas electrónicos, las autoridades deben validar la fotodetección dentro de los 10 días hábiles siguientes y enviar la notificación en máximo tres días hábiles adicionales.

Cuando esos tiempos no se cumplen, o la persona nunca recibe el aviso, la sanción puede ser impugnada por indebida notificación y vulneración del derecho a la defensa.

Además, la ley permite que cualquier ciudadano rechace un comparendo y solicite una audiencia para presentar pruebas y demostrar que no cometió la infracción. En estos procesos no es obligatorio contar con abogado.

Expertos recomiendan que quienes detecten multas extrañas revisen primero sus datos en el RUNT, especialmente dirección, correo y teléfonos, pues muchas sanciones terminan cargadas al sistema sin que la persona se entere debido a información desactualizada.

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También aconsejan solicitar ante la Secretaría de Movilidad copia de las pruebas, guías de notificación y registros del proceso sancionatorio. Si la autoridad no puede demostrar que notificó correctamente, existe base legal para pedir la nulidad del comparendo.

Entérese: El misterio de la placa AAA000: multas millonarias, registros contradictorios y un vehículo que nadie logra identificar

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