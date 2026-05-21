Ciclista de 74 años aparece con multas por $15 millones sin tener licencia ni carro

Lo que parecía un simple error terminó convirtiéndose en una pesadilla para un ciclista bogotano de 74 años que asegura nunca haber tenido carro, moto ni licencia de conducción, pero que hoy aparece con comparendos y multas de tránsito superiores a los 15 millones de pesos.
El caso fue revelado por Blu Radio y rápidamente generó indignación entre ciudadanos, no solo por la insólita situación del adulto mayor, sino porque volvió a poner sobre la mesa las fallas que pueden existir en los sistemas de tránsito, los procesos de notificación y posibles casos de suplantación de identidad.
Según relató el hombre, las infracciones registradas aparecen en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, lugares en los que afirma no haber estado desde hace décadas.