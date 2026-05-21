Ciclista de 74 años aparece con multas por $15 millones sin tener licencia ni carro

Lo que parecía un simple error terminó convirtiéndose en una pesadilla para un ciclista bogotano de 74 años que asegura nunca haber tenido carro, moto ni licencia de conducción, pero que hoy aparece con comparendos y multas de tránsito superiores a los 15 millones de pesos. El caso fue revelado por Blu Radio y rápidamente generó indignación entre ciudadanos, no solo por la insólita situación del adulto mayor, sino porque volvió a poner sobre la mesa las fallas que pueden existir en los sistemas de tránsito, los procesos de notificación y posibles casos de suplantación de identidad. Según relató el hombre, las infracciones registradas aparecen en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, lugares en los que afirma no haber estado desde hace décadas.

Expertos recomiendan revisar periódicamente el SIMIT y actualizar los datos en el RUNT para evitar problemas con notificaciones y comparendos. FOTO: Colprensa.

“Yo en Cali estuve cuando tenía como 20 años”, contó durante la entrevista, insistiendo en que toda su vida se ha movilizado en bicicleta y jamás sacó pase de conducción. Conozca: Estas son las ciudades y municipios donde millones de fotomultas quedarían anuladas Pese a ello, las multas aparecen asociadas a su nombre en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), situación que ya le estaría generando reportes y afectaciones financieras. El adulto mayor también denunció que acudió a organismos de movilidad para intentar resolver el problema, pero asegura que no obtuvo una solución efectiva. Incluso afirmó que pagó dinero por trámites para bloquear o archivar los comparendos, sin éxito.

¿Qué hacer en estos casos?

De acuerdo con la normativa colombiana, toda persona tiene derecho al debido proceso y a ser notificada formalmente sobre cualquier comparendo o sanción de tránsito. Si la infracción fue detectada mediante cámaras o sistemas electrónicos, las autoridades deben validar la fotodetección dentro de los 10 días hábiles siguientes y enviar la notificación en máximo tres días hábiles adicionales. Cuando esos tiempos no se cumplen, o la persona nunca recibe el aviso, la sanción puede ser impugnada por indebida notificación y vulneración del derecho a la defensa. Además, la ley permite que cualquier ciudadano rechace un comparendo y solicite una audiencia para presentar pruebas y demostrar que no cometió la infracción. En estos procesos no es obligatorio contar con abogado.