x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

MiJusticia le dijo “no” a la Constituyente de Petro: “me saca de foco de lo que quiero hacer”

El ministro Jorge Iván Cuervo explicó las razones por las cuales no comparte la idea de una Constituyente y enfatizó en una principal diferencia respecto a uno de sus antecesores, Eduardo Montealegre. Esto fue lo que dijo.

  • El ministro Jorge Iván Cuervo ha mostrado su descuerdo con que desde Minjusticia se maneje la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Foto: Colprensa
    El ministro Jorge Iván Cuervo ha mostrado su descuerdo con que desde Minjusticia se maneje la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

El recién nombrado ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, ha sorprendido al no ser uno de los integrantes del gabinete que en el último Consejo de Ministros no firmó la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El funcionario reconoció los problemas que le trae apoyar esa idea.

El ministro Cuervo reconoció en una entrevista con Blu Radio que ese era un tema más político que técnico y, por lo tanto, no es el Ministerio quien debería estar al frente de esa convocatoria. “Creo que eso me saca del foco de lo que yo quiero hacer”, declaró.

Lea también: ¿Por qué Petro no dejó a Idárraga y nombrará a un nuevo ministro de Justicia?

El funcionario destacó que esta posición contrasta con la postura del exministro Eduardo Montealegre, quien según él, convirtió la constituyente en un asunto personal.

Para el nuevo jefe de la cartera de Justicia, en el Ministerio hay otros “chicharrones”, como el Inpec, la Superintendencia de Registros y Notariado (SNR) y el registro de bienes para la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

¿Qué opina Petro de la negativa del ministro para la Constituyente?

El ministro Cuervo le manifestó a ese medio que desde que llegó al cargo, el presidente Gustavo Petro estuvo de acuerdo con su postura. “Cuando me reuní con el presidente y le acepté el cargo, la única observación que le hice fue esa. Quedamos en que yo mantenía mi posición porque lo que pasa es que eso contrasta con el rol que tuvo el exministro Montealegre”, sostuvo.

Inclusive, en el momento en el que estaban firmando la convocatoria, los compañeros del gabinete no le pasaron la planilla porque ya sabían de su postura. “Lo han tomado incluso con bromas y con tranquilidad”, concluyó.

Para el ministro Cuervo, este sigue siendo un proyecto ciudadano, señalando que el jefe de Estado y los ministros firmaron la convocatoria como ciudadanos, no como funcionarios, pues según él, si fuera un proyecto de gobierno, hubiera presentado un proyecto de ley en el Congreso.

Siga leyendo: “Le diré ‘no’ al presidente Petro con respeto cuando lo considere”: nuevo ministro de Justicia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida