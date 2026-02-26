Se entregó el conductor que atropelló y causó la muerte a Nicole Valeria, exparticipante de La Voz Kids en la vía Armenia-Circasia

Tras cinco días de fuga y con una presión social e institucional en aumento, el conductor implicado en el siniestro vial que cobró la vida de la joven cantante Nicol Valeria Vargas Gómez y su compañero William Andrés Paipa se presentó ante las autoridades en la tarde de este jueves 26 de febrero.
Le puede interesar: Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó
El hecho ocurrido el pasado sábado en la carretera que conecta a Armenia con Circasia, en el departamento del Quindío. Desde ese momento, el paradero del responsable era desconocido, lo que activó un despliegue investigativo basado en el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios en el sector.
Aunque el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia, su identidad aún no ha sido revelada de manera pública por las autoridades competentes, debido a cuestiones de seguridad y temas del proceso judicial en su contra.