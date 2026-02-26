Se entregó el conductor que atropelló y causó la muerte a Nicole Valeria, exparticipante de La Voz Kids en la vía Armenia-Circasia

Tras cinco días de fuga y con una presión social e institucional en aumento, el conductor implicado en el siniestro vial que cobró la vida de la joven cantante Nicol Valeria Vargas Gómez y su compañero William Andrés Paipa se presentó ante las autoridades en la tarde de este jueves 26 de febrero. Le puede interesar: Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó El hecho ocurrido el pasado sábado en la carretera que conecta a Armenia con Circasia, en el departamento del Quindío. Desde ese momento, el paradero del responsable era desconocido, lo que activó un despliegue investigativo basado en el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios en el sector. Aunque el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia, su identidad aún no ha sido revelada de manera pública por las autoridades competentes, debido a cuestiones de seguridad y temas del proceso judicial en su contra.

Recompensa y presión: la denuncia de las familias

La entrega se produjo apenas horas después de que el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, anunciara una recompensa de 10 millones de pesos por información efectiva que permitiera localizar al conductor. La medida buscaba acelerar un proceso que ya contaba con avances técnicos para establecer la propiedad del vehículo y la identidad de quien lo manejaba la noche del incidente. Desde la administración departamental y los organismos de control enfatizaron la prioridad de este caso debido a las circunstancias del siniestro, donde las víctimas fueron impactadas y dejadas en la vía sin recibir ninguna asistencia inmediata. Desde el sábado 21 de febrero, los familiares de Nicol Valeria Vargas, conocida por haber participado en el reality de música La Voz Kids Colombia, encabezaron una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación. Su reclamo principal se centró en la omisión de socorro por parte del implicado. Según denunciaron, el conductor “abandonó a las víctimas en la carretera, sin asistencia, lo que resultó determinante en el desenlace fatal”. Para los allegados de la joven, el caso no podía quedar impune. Insistieron en que el conductor no solo provocó el accidente, sino que evadió su responsabilidad legal y humana al huir del lugar. “Cualquier persona que tuviese información se comunicara con las autoridades”, fue la solicitud constante de la familia de ambos jóvenes durante los días de búsqueda, con el objetivo de que el responsable “responda por lo ocurrido”.

Un duelo que trasciende las fronteras de Quindío