Ministro Sánchez dice que explicaciones sobre audios de gabelas al Clan del Golfo las debe dar su antecesor, Iván Velásquez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que, según reveló una investigación periodística, se evidenciarían presuntos acercamientos con emisarios del Clan del Golfo durante 2022 para acordar beneficios en el marco de la política de paz total.
La investigación fue realizada por Noticias Caracol, y según lo que dijo el propio Rueda, se trataría de una “fase de exploración” para medir la voluntad del grupo armado, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
A través de un comunicado, Sánchez afirmó que “la protección del honor, la verdad, la justicia y el sacrificio de nuestros militares y policías tiene una línea clara e infranqueable” y marcó distancia entre el Ministerio de Defensa y las actuaciones que se investigan.