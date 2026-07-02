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Ministro Sánchez dice que explicaciones sobre audios de gabelas al Clan del Golfo las debe dar su antecesor, Iván Velásquez

El ministro de Defensa defendió a la Fuerza Pública, aseguró que confía en la independencia de la Fiscalía y dijo que las explicaciones sobre lo ocurrido en 2022 corresponden a los funcionarios que estaban en el cargo en ese momento.

  • El ministro recordó que el excomisionado de Paz dependía del DAPRE y afirmó que la Fiscalía deberá establecer el alcance y las responsabilidades por los hechos revelados. FOTO: COLPRENSA
    El ministro recordó que el excomisionado de Paz dependía del DAPRE y afirmó que la Fiscalía deberá establecer el alcance y las responsabilidades por los hechos revelados. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 2 horas
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que, según reveló una investigación periodística, se evidenciarían presuntos acercamientos con emisarios del Clan del Golfo durante 2022 para acordar beneficios en el marco de la política de paz total.

La investigación fue realizada por Noticias Caracol, y según lo que dijo el propio Rueda, se trataría de una “fase de exploración” para medir la voluntad del grupo armado, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

A través de un comunicado, Sánchez afirmó que “la protección del honor, la verdad, la justicia y el sacrificio de nuestros militares y policías tiene una línea clara e infranqueable” y marcó distancia entre el Ministerio de Defensa y las actuaciones que se investigan.

El jefe de la cartera recordó que Rueda ejerció como alto comisionado para la Paz entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, en una dependencia adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y no al Ministerio de Defensa.

También señaló que, si los audios resultan auténticos, será la Fiscalía y las demás autoridades competentes las encargadas de establecer su alcance jurídico y determinar las eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.

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Sánchez también sostuvo que las explicaciones sobre las actuaciones del Ministerio de Defensa durante la época en la que habrían ocurrido los hechos les corresponden a “quienes ejercían las responsabilidades institucionales durante ese periodo, incluido quien se desempeñaba como ministro de Defensa Nacional”, en referencia a Iván Velásquez.

El ministro aseguró que confía en que la Fiscalía adelante una investigación “rigurosa, objetiva e independiente” para esclarecer lo ocurrido y manifestó que el Ministerio de Defensa colaborará con toda la información que le sea requerida.

Además, invitó a quienes tengan información relevante a entregarla a las autoridades judiciales y a los organismos de control, o a reportarla a través de la línea anticorrupción 157.

En su pronunciamiento, Sánchez también expresó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública que “hubieran podido llegar a ser afectados en su honra, buen nombre o desarrollo profesional o laboral” por los hechos que son materia de investigación.

En contexto: Fiscalía dice “no” a Petro: mantiene órdenes de captura a 29 miembros de Clan del Golfo

El Ministerio de Defensa Nacional brindará, dentro del marco de la ley, toda la colaboración institucional que resulte procedente”, dijo el actual ministro al respecto.

Sánchez agregó que durante su administración la prioridad ha sido priorizar la ofensiva contra las estructuras criminales y se han fortalecido la transparencia y la integridad del sector.

“He dado la cara en todos los debates de control político en el Congreso de la República, y he respondido con la verdad e información disponible a cada ente de control y medio de comunicación cuando lo han requerido”, dijo, recalcando que su llegada a la cartera fue el 3 de marzo del 2025.

Y agregó: “Mi compromiso seguirá siendo con la verdad, la transparencia, la justicia, la defensa de la institucionalidad y la seguridad de todos los colombianos”.

¿Qué dicen los audios de Danilo Rueda y el Clan del Golfo?

En una reunión del 2 de septiembre de 2022 entre el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y la cúpula del Clan del Golfo —representada por alias Jerónimo, dos abogados y dos asesores— puede describirse como un ejercicio de “jugar a las escondidas”, como lo reconocía en la grabación Danilo Rueda.

Mientras el país recibía mensajes de seguridad, en la clandestinidad se pactaba el desmantelamiento de la capacidad ofensiva del Estado.

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En los audios, el hoy excomisionado aseguró que la consigna era el quietismo total: “Todos nos quedamos congelados los tres, incluido el ejército congelado”.

Rueda fue claro en que cualquier movimiento rompería el acuerdo: “Ahora si alguien le da por moverse ya empieza mal congelados”. Pero el “juego de las escondidas” se hizo evidente en la contradicción entre el discurso oficial del Ministerio de Defensa y los compromisos privados de Rueda.

Mientras Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, declaraba que los bombardeos solo se prohibían si había menores de edad, Danilo Rueda en la mesa afirmó haber intercedido ante el ministro para frenar operaciones en curso: “Hablamos con el ministro y dieron orden... había bombardeos para las zonas donde se están moviendo”.

Para generar confianza con los criminales, Rueda habría ofrecido “esconder” o retirar a los oficiales de las Fuerzas Militares que mejor conocían y perseguían al Clan del Golfo. Rueda calificó la salida de oficiales como una “decisión de limpieza en la inteligencia policial”.

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Hay que recordar que, tras la salida masiva de 35 generales, en 2022, el gobierno retiró a tres coroneles de inteligencia claves en la lucha contra el Clan del Golfo apenas una semana después de haber sido nombrados.

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El compromiso final de este encuentro secreto fue garantizar que los líderes de la organización no tuvieran que enfrentar a la justicia, ni nacional ni internacional.

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