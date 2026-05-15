Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscal mantiene su posición de no suspender 29 órdenes de captura del Clan del Golfo

Tras reunión de varias horas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y representantes del Gobierno de Gustavo Petro no lograron destrabar la suspensión de las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo. El ente acusador se mantuvo firme en su resolución.

  • Entre los integrantes del Clan del Golfo a los que se les pidió levantar su orden de captura está alias ‘Chiquito Malo’. FOTO FUNDACIÓN PARES
    Entre los integrantes del Clan del Golfo a los que se les pidió levantar su orden de captura está alias ‘Chiquito Malo’. FOTO FUNDACIÓN PARES
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Luego de que este martes la Fiscalía se mantuviera en la posición de seguir con las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, el ente acusador se reunió con representantes del Gobierno para determinar si finalmente se adoptaría la posición del Ejecutivo de deslegitimar dichas órdenes de captura. Pero esto no sucedió.

El encuentro duró más de tres horas y se llevó a cabo el día de ayer. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se reunió con un representante del Gobierno Nacional para los asuntos de paz; no obstante, no se logró destrabar la suspensión de las órdenes de captura de los miembros del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— de cara al inicio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio.

Durante el encuentro, la jefa del ente acusador escuchó los planteamientos del Gobierno de Gustavo Petro, pero se mantuvo firme en los argumentos de la Resolución 00142 del 11 de mayo, mediante la cual la Fiscalía negó, por el momento, la solicitud del Ejecutivo de que se quitaran estas órdenes de captura.

La postura de la Fiscalía

A inicios de esta semana, el ente investigador anunció en un comunicado que revisará detalladamente la información de las 29 personas de la lista.

Con esto busca confirmar sus identidades, evaluar su situación jurídica, revisar si tienen órdenes de captura vigentes en el país o en el exterior, y certificar si realmente forman parte de la organización criminal.

“Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, señaló la entidad al respecto.

Por otro lado, la Fiscalía explicó que el cumplimiento de ese acuerdo debe abordar los avances sobre una serie de elementos que giran en torno a la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario (DIH) o al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan para desarticular las estructuras dedicadas a la comisión de delitos, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales.

¿Quiénes aparecen en el listado?

Entre las personas incluidas en el listado entregado por el Clan del Golfo y admitido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. El ilegal está requerido en extradición por los Estados Unidos, cuya solicitud cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, la Fiscalía le instó al Gobierno del presidente Gustavo Petro a “honrar los compromisos” de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos transnacionales.

Por último, el ente investigador recordó que el hecho de que se levanten órdenes de captura no significa que se interrumpa la acción penal ni las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento por parte de esa institución y de los jueces de la República.

En contexto: Fiscalía dice “no” a Petro: mantiene órdenes de captura a 29 miembros de Clan del Golfo

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos