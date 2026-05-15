Fiscal mantiene su posición de no suspender 29 órdenes de captura del Clan del Golfo

Luego de que este martes la Fiscalía se mantuviera en la posición de seguir con las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, el ente acusador se reunió con representantes del Gobierno para determinar si finalmente se adoptaría la posición del Ejecutivo de deslegitimar dichas órdenes de captura. Pero esto no sucedió. El encuentro duró más de tres horas y se llevó a cabo el día de ayer. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se reunió con un representante del Gobierno Nacional para los asuntos de paz; no obstante, no se logró destrabar la suspensión de las órdenes de captura de los miembros del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— de cara al inicio de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio. Durante el encuentro, la jefa del ente acusador escuchó los planteamientos del Gobierno de Gustavo Petro, pero se mantuvo firme en los argumentos de la Resolución 00142 del 11 de mayo, mediante la cual la Fiscalía negó, por el momento, la solicitud del Ejecutivo de que se quitaran estas órdenes de captura.

La postura de la Fiscalía

A inicios de esta semana, el ente investigador anunció en un comunicado que revisará detalladamente la información de las 29 personas de la lista. Con esto busca confirmar sus identidades, evaluar su situación jurídica, revisar si tienen órdenes de captura vigentes en el país o en el exterior, y certificar si realmente forman parte de la organización criminal. “Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”, señaló la entidad al respecto. Por otro lado, la Fiscalía explicó que el cumplimiento de ese acuerdo debe abordar los avances sobre una serie de elementos que giran en torno a la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario (DIH) o al derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan para desarticular las estructuras dedicadas a la comisión de delitos, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales.

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