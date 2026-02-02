¿Más “corbatas”? MinSalud amplió su planta en 451 personas y costará $59 mil millones al año

Un sistema de salud “destruido”, según una famosa revista médica de Inglaterra; las deudas de las EPS intervenidas aumentando; las quejas de los pacientes se triplican y cientos de personas protestan para exigir que les entreguen sus medicamentos: ese es el panorama de la salud en Colombia. Al mismo tiempo, el Gobierno firmó el decreto 0121 del 30 de enero de 2026, con el cual se cr earon 451 nuevas plazas de trabajo. ¿Por qué aumentar los gastos de contratación en medio de una crisis financiera y administrativa?

El monto de las contrataciones llamó la atención, no solo por ser alto en medio de una crisis financiera, sino porque se firmó antes de que entraran en vigencia las restricciones a contrataciones por la Ley de Garantías.

La denuncia fue hecha por el congresista Andrés Forero a través de sus redes sociales. Allí no solo adjuntó el decreto, sino que también señaló que el aumento de la planta costará $59 mil millones al año. A pesar de la alta suma, la nueva medida cuenta con la firma y aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Según el decreto, se ordenó suspender 617 empleos, pero crearon 1.068. Es decir, por eso se estipula que la planta aumentó en 451 puestos. Según el Ejecutivo, los movimientos en la planta del Ministerio se dieron para mejorar los servicios en salud y fortalecer los procesos dentro de la entidad.

Además, según el decreto, los nuevos puestos corresponden a empleos formalizados. El Ministerio aseguró que tiene la “necesidad de formalizar el empleo público e condiciones de equidad, mediante criterios meritocráticos y con vocación de permanencia”. Sin embargo, aquello no explica por qué eliminaron 617 plazas.

Por otro lado, la entidad añadió que para: “El 10 % de los empleos derivados de modificaciones de las plantas de personal no se exigirá experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años”. No dieron más detalles sobre los puestos, los requerimientos y funciones.

Este último punto llega en medio de otras polémicas similares en el sector salud. A inicios de enero, Forero denunció que en Famisanar —una de las EPS intervenidas por el Gobierno— en apenas mes y medio el nuevo interventor, Germán Darío Gallo, habría contratado a 75 personas desde su llegada en noviembre del año pasado, con un costo mensual cercano a los $700 millones.

De acuerdo lo que expuso el congresista, dentro de estas contrataciones figuraban bachilleres con salarios de hasta 28 millones de pesos mensuales, así como técnicas en enfermería que recibirían cerca de 40 millones al mes.

La respuesta de Gallo fue asegurar que el sistema no reflejaba todos los títulos de los funcionarios, por lo que muchos serían más que bachilleres. Además, añadió que el bachiller contratado con un sueldo alto se eligió debido a su extensa experiencia en el campo.

En la misma EPS, además, se habrían gastado $119 millones de pesos en una fiesta de diciembre. Al parecer, se habrían destinado $60 millones para el show musical, $27 millones para arrendar el espacio, $25,5 millones para alimentación y compra de lechona, así como $2 millones para anchetas y $274.000 para comprar gorros navideños.

Forero reclamó que se destinen partidas para este tipo de eventos justo cuando la EPS sigue enfrentando problemas financieros. “En la intervenida Famisanar literalmente hacen fiestas con la plata de la salud. Mientras 37 pacientes con esclerosis múltiple estaban sin medicamentos desde octubre, el interventor Gallo hizo una fiesta de fin de año por $119 millones”, alegó.