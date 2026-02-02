¿Más “corbatas”? MinSalud amplió su planta en 451 personas y costará $59 mil millones al año

Un sistema de salud “destruido”, según una famosa revista médica de Inglaterra; las deudas de las EPS intervenidas aumentando; las quejas de los pacientes se triplican y cientos de personas protestan para exigir que les entreguen sus medicamentos: ese es el panorama de la salud en Colombia. Al mismo tiempo, el Gobierno firmó el decreto 0121 del 30 de enero de 2026, con el cual se crearon 451 nuevas plazas de trabajo. ¿Por qué aumentar los gastos de contratación en medio de una crisis financiera y administrativa?
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8