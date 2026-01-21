Polémica “inversión” del Minsalud en La Guajira: dos lanchas ambulancia por $1.680 millones para un municipio sin mar ni río

En medio de las dificultades financieras que atraviesan algunas EPS y hospitales del país por la falta de recursos, el gobierno del presidente Gustavo Petro destinó $1.680 millones a la compra de dos lanchas ambulancia para un municipio de La Guajira que no cuenta ni con mar ni con río.
El Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo —quien previamente había dicho que “los ricos también lloran” tras la denuncia del gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, por la grave crisis de la salud—, fue partícipe de la entrega de esta “inversión” para el Hospital San José de Maicao, en medio de una agenda territorial que incluyó Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
El objetivo de esta visita estuvo relacionado con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria de La Guajira, mediante destinación de recursos que pretenden “transformar la atención en salud y acercan los servicios a las comunidades”. También se anunció la remodelación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, el mejoramiento de cinco puestos de salud y el fortalecimiento de los servicios especializados.
Estas obras cuentan con una inversión total de 90.000 millones de pesos, que incluye la adecuación integral de quirófanos, la dotación de equipos biomédicos y de imagenología, entre ellos rayos X fijo, mamógrafo y un tomógrafo axial computarizado, según el comunicado del Ministerio de Salud.