Indígenas misak ya se instalaron con carpas y calderos en Bogotá, ¿qué le piden al Gobierno?

Continúan las protestas de integrantes del pueblo Misak en Bogotá. De acuerdo con la información conocida durante esta semana, cerca de 500 indígenas habrían llegado desde el Cauca en chivas desde el lunes de esta semana. Según explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, el desplazamiento se realizó en al menos 11 buses “tipo escalera”. Los manifestantes, provenientes del resguardo La María, instalaron un campamento improvisado con carpas y espacios temporales para cocinar en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional (CAN). La comunidad aseguró que permanecerá en la capital hasta que el Gobierno nacional entregue respuestas concretas frente a sus demandas territoriales y sociales.

El asentamiento

Con plásticos, carpas y estructuras artesanales, los indígenas adecuaron el espacio para una estancia que, hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo será. Desde ya se han organizado, instalando cocinas comunitarias, donde utilizan leña, víveres y utensilios traídos desde sus territorios para asegurar la alimentación de las familias durante la protesta que están llevando a cabo en Bogotá. En las últimas horas, la Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que el equipo de Diálogo Social se encuentra acompañando las manifestaciones de la comunidad Misak que se desarrollan en inmediaciones de la ANT y la ADR el día de hoy.

¿Qué le exigen al Gobierno nacional?

El objetivo central de la guardia y las autoridades Misak es entablar un diálogo directo con la Presidencia y sus ministerios. Aunque inicialmente proyectan una permanencia de tres a cuatro días, los líderes advirtieron que, de no concretarse acuerdos sólidos en las mesas técnicas, la toma podría extenderse por varias semanas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ya existen canales de comunicación abiertos con los voceros del movimiento. Según la cartera, el foco de la discusión gira en torno a los derechos colectivos y compromisos territoriales previamente pactados que la comunidad reclama como incumplidos.