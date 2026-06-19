Así será el despliegue de la MOE en segunda vuelta: 2.638 observadores en 445 municipios del país

Ya tan solo quedan dos días para que se realicen las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Con 2.638 observadores acreditados y distribuidos en 34 coordinaciones regionales, la Misión de Observación Electoral (MOE) tendrá los ojos puestos este domingo en 445 municipios del país, una cobertura que representa el 77% de los lugares con potencial electoral de Colombia.

Alejandra Barrios, directora de la organización, destacó el alcance del despliegue: “Llegar a este nivel de cubrimiento solo es posible gracias a la capacidad organizativa de las coordinaciones regionales. Su dedicación reafirma que la transparencia electoral es una tarea en la que la sociedad civil persiste y está comprometida desde hace 20 años”.

Los llamados por riesgo por factores de violencia fueron tomados en cuenta por la entidad. La MOE identificó 386 municipios con algún nivel de riesgo, y en 203 de ellos —el 52%— habrá presencia directa de observadores.

En esos territorios se concentrará un equipo de 1.879 personas. A esto se suma un componente internacional de 348 observadores provenientes de 31 países: 201 ya están activos desde el 15 de junio en 50 ciudades de 26 naciones, y otros 147 se desplegarán en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca.