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Encontraron a los dos adultos y cinco menores de edad que se perdieron en Monserrate por más de 20 horas: ¿qué pasó?

Cinco adolescentes se conocieron en la junta de acción comunal de su barrio y, con ilusión, planearon conocer por primera vez el emblemático cerro. Bomberos y Policía los buscaron toda la noche.

  • Se dirigían a un sector que denominaron como “cascadas” pero no volvieron. FOTO: BOMEROS DE BOGOTÁ
    Se dirigían a un sector que denominaron como “cascadas” pero no volvieron. FOTO: BOMEROS DE BOGOTÁ
El Colombiano
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hace 4 horas
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Siete personas: dos adultos y cinco menores de edad fueron buscados por tierra y aire en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, específicamente en los alrededores de la emblemática montaña de Monserrate, durante 21 horas. A las 8:00 a.m. las autoridades confirmaron que los encontraron con vida.

La denuncia de su desaparición la hizo uno de los padres de uno de los adolescentes del grupo. Según su relato, recibió una llamada a las 11:00 a.m. por parte de uno de los extraviados, quien le dijo que se iban a dirigir a un sector conocido como “Cascadas”. Ahí les perdió el rastro.

“Es la primera vez que vienen, son un grupo de barrio, tienen una amistad por la Junta de Acción Comunal y es la primera vez que venían a Monserrate solos”, dijo el padre a Noticias RCN.

El denunciante agregó que, antes de perderlos, la última locación que conoció de su familia es que estaban justo en frente del templo de Monserrate. Las autoridades comenzaron los operativos de búsqueda apenas recibieron el llamado de auxilio.

Casi un día después, todo dio frutos. El cuerpo de bomberos de Bogotá anunció: “Buenas noticias. Las siete personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y están siendo bajadas desde la parte alta del cerro”.

En su comunicado, los bomberos aseguraron que aún no conocen los estados de salud de las personas, que serán valoradas por personal médico antes de ir con sus familias.

¿Cómo buscaron a las siete personas perdidas en Monserrate?

Los Bomberos de Bogotá publicaron en X el procedimiento: en tierra estuvieron recorriendo el sector mediante cuadrillas y desde el aire hicieron (con ayuda de la Policía) constantes sobrevuelos de drones con cámaras térmicas.

“En conjunto con las demás instituciones, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica y DIGER, desde las horas de la tarde-noche han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro, de las cuales hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos; no tenemos ningún medio de comunicación directo”, dijo el capitán Rodolfo Barrera, líder de los Bomberos de Bogotá.

El capitán añadió: “Tenemos tres grupos en diferentes senderos tratando de ubicar estas personas y, por consiguiente, el trabajo mancomunado de todas las entidades se va a realizar hasta lograr el objetivo, que es el rescate de estas personas y poderlas entregar a sus familiares”.

Es importante resaltar que mientras los Bomberos lideraron en tierra, la Policía tomó control en el aire. El sargento William Díaz lideró la estrategia.

“Estamos ubicados en los tanques del silencio, donde realizamos un sobrevuelo por la zona norte de Monserrate tratando de ubicar las personas por el Pico del Águila y los senderos que están por este sector. Ya llevamos aproximadamente seis vuelos con una aeronave, la cual tiene sensor térmico para poder identificar fuentes de calor y poder ubicar las personas”, dijo en un comunicado a la opinión pública.

La búsqueda fue más difícil en la noche y madrugada debido a la baja temperatura y a la baja visibilidad, sin embargo, al llegar el día crecieron las posibilidades de encontrarlos.

“Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan”, dijo el cuerpo de Bomberos de Bogotá en la madrugada del lunes, horas antes de cantar victoria.

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