Estados Unidos anuncia preacuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero Teherán lo desmiente

Estados Unidos informó este jueves que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz y ampliar el alto el fuego vigente desde abril, en medio de las negociaciones impulsadas con mediación de Pakistán para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Washington, Israel y Teherán. Aunque fuentes del Gobierno estadounidense indicaron que el entendimiento solo requiere la aprobación final del presidente Donald Trump, autoridades iraníes negaron que exista un acuerdo cerrado. Siga leyendo: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años

La información fue divulgada inicialmente por el medio Axios y posteriormente confirmada por fuentes del Gobierno de Estados Unidos a distintos medios de comunicación. Según ese reporte, el pacto contempla que la navegación en el estrecho de Ormuz quede habilitada “sin restricciones”. De acuerdo con Axios, Irán aceptaría no imponer peajes en esa vía marítima, considerada estratégica para el comercio internacional de petróleo. A cambio, Estados Unidos retiraría el bloqueo marítimo aplicado a embarcaciones con destino o procedencia de puertos iraníes. Sin embargo, desde Teherán surgieron versiones contradictorias. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, citó a una fuente cercana al equipo negociador de la República Islámica que aseguró que «no es verdad» que exista un entendimiento definitivo y sostuvo que el documento “no está finalizado aún”.

El entendimiento contempla navegación “sin restricciones” en el estrecho de Ormuz. FOTO: Getty Images

El tema nuclear quedaría para una fase posterior

Entre los puntos incluidos en el memorando de entendimiento figura el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, una condición considerada prioritaria por la administración Trump. No obstante, las conversaciones sobre el límite al enriquecimiento de uranio quedarían aplazadas para una etapa posterior. Según la información difundida por Axios, ese asunto sería discutido durante una extensión de 60 días del alto el fuego que permanece vigente desde abril. El acuerdo también incluiría otros compromisos: ·Garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. ·Eliminar restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos a buques iraníes. ·Debatir un eventual levantamiento de sanciones económicas contra Irán. ·Analizar la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero. Las negociaciones entre ambos países se intensificaron durante la última semana con la mediación de Pakistán, en un intento por frenar las hostilidades derivadas de la guerra iniciada tras las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump aún debe decidir si aprueba el acuerdo negociado entre ambos gobiernos. FOTO: AFP

Falta la decisión final de Trump