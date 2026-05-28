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Líderes parlamentarios de diferentes países alertan sobre el panorama electoral en Colombia

Los parlamentarios advirtieron sobre las amenazas, intimidaciones y deterioro de las garantías electorales en medio de la contienda y previo a las votaciones que se desarrollarán este 31 de mayo.

  • La Unión Interparlamentaria y el el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) alertaron sobre el panorama de violencia para estas elecciones presidenciales. Fotos: Andrés Suárez, Colprensa y captura carta de la UIP y Grulac
    La Unión Interparlamentaria y el el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) alertaron sobre el panorama de violencia para estas elecciones presidenciales. Fotos: Andrés Suárez, Colprensa y captura carta de la UIP y Grulac
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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A días de que los colombianos acudan a las urnas a elegir a su próximo presidente, un grupo de parlamentarios de varias naciones expresó mediante una carta su preocupación por el panorama electoral en Colombia y exigió algunas garantías.

La Unión Interparlamentaria (UIP) y el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) manifestaron la preocupación por el escenario de violencia en Colombia, pues manifiestan que han tenido conocimiento de “distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos”.

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En el documento, los parlamentarios recuerdan el “grave antecedente representado por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025” y manifestaron incertidumbre por la “violencia política territorial, presencia de estructuras criminales en determinadas regiones del país” y las “posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos”.

Debido a esto, estas agremiaciones parlamentarias le solicitan al Estado colombiano que “adopten todas las medidas necesarias a fin de garantizar la vida, integridad y seguridad de candidatos presidenciales, parlamentarios, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos”.

Asimismo, piden “preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas”, evitando narrativas que erosionen la confianza pública en los resultados.

En medio de esas solicitudes, los firmantes consideran pertinente que el “Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios (de la UIP) pueda interiorizarse acerca de las denuncias formuladas y evaluar las acciones que estimen pertinentes”, pues destacan la necesidad del “acompañamiento internacional y parlamentario al proceso electoral colombiano”, bajo el respeto a la soberanía nacional.

Declaración de Líderes Parlamentarios sobre las Elecciones Presidenciales en Colombia by bferney724

En la lista de firmantes está Rojo Edwards Silva, senador de Chile y presidente de la UIP y Grulac y María Rocío Abed de Zacarías, diputada nacional de Paraguay y vicepresidenta del Grulac.

Otros que destacan son Ernesto Bustamante, congresista peruano miembro de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de Asuntos de la ONU - UIP, Cláudio Cajado Sampaio, diputado de Brasil y Representante Grulac en el Comité Ejecutivo de la UIP y Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay.

En el listado hay parlamentarios de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, México y España que buscan contribuir a que el pueblo colombiano tenga “elecciones libres, transparentes, pacíficas y plenamente legítimas”.

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