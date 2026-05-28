Líderes parlamentarios de diferentes países alertan sobre el panorama electoral en Colombia

A días de que los colombianos acudan a las urnas a elegir a su próximo presidente, un grupo de parlamentarios de varias naciones expresó mediante una carta su preocupación por el panorama electoral en Colombia y exigió algunas garantías.

La Unión Interparlamentaria (UIP) y el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) manifestaron la preocupación por el escenario de violencia en Colombia, pues manifiestan que han tenido conocimiento de “distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos”.

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