Historias de 48 horas y visualización anónima llegarían a planes “Plus” de Facebook, Instagram y WhatsApp

Meta inició la implementación de nuevos planes de suscripción para Facebook, Instagram y WhatsApp bajo las versiones “Plus”. El anuncio fue realizado por la directora de producto de la compañía, Naomi Gleit, en un video publicado en Instagram. “Hola a todos, tenemos noticias emocionantes sobre cómo estamos construyendo valor con nuestros nuevos productos de suscripción”, afirmó Gleit, al explicar que la empresa “está comenzando a desplegar Facebook+, Instagram+, WhatsApp+, con funciones mejoradas que nuestra comunidad ya disfruta”. La compañía indicó que el lanzamiento es global, aunque no ha precisado qué regiones reciben primero el servicio ni el cronograma completo de expansión. Entérese: YouTube etiquetará automáticamente los videos con IA, ¿afecta la monetización de los creadores?

Estrategia de suscripción y vínculo con Meta AI

La compañía ha señalado que estos planes hacen parte de una estrategia más amplia para extender las formas de monetización más allá de la publicidad digital. En su presentación, Meta explicó que “estos planes de suscripción ofrecen formas más ricas de expresarse y conectarse a través de nuestras apps, con más funciones divertidas que se irán añadiendo”. La empresa también confirmó que se están probando planes adicionales enfocados en usuarios avanzados de inteligencia artificial. Le puede interesar: Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial “También estamos probando nuevos planes de suscripción que ofrecen funciones premium para quienes quieran desbloquear más de nuestras apps y de las gafas con IA”, señaló.

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo es el valor de las suscripciones. Según los medios internacionales como Europa Press, Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un costo de 3,99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus se ubicará en 2,99 dólares mensuales.

En términos de producto, Instagram y Facebook concentran su oferta en herramientas de análisis y visibilidad de contenido, mientras que WhatsApp prioriza la personalización de la experiencia dentro de la aplicación. De forma paralela, la directora de producto Naomi Gleit ha planteado la posibilidad de consolidar estos servicios bajo una marca unificada llamada Meta One, que agruparía suscripciones y herramientas avanzadas en todas las aplicaciones. La iniciativa surge mientras la compañía mantiene un fuerte nivel de inversión en inteligencia artificial. Meta ha proyectado gastos de capital entre 125.000 y 145.000 millones de dólares, principalmente destinados a infraestructura de centros de datos. Conozca: Así funcionará el nuevo WhatsApp de EPM para pagos y atención a usuarios Tras el anuncio de las suscripciones, las acciones de la compañía registraron un alza cercana al 3%, según reportes de mercado. Meta ya había ensayado modelos de pago en 2023 en Europa con versiones sin publicidad de Facebook e Instagram, en el marco de ajustes regulatorios por protección de datos. La empresa también aclaró que estos nuevos planes no reemplazan Meta Verified, su servicio de verificación de cuentas, que se mantiene como una oferta independiente.

Funciones previstas en Instagram Plus y WhatsApp Plus

Aunque Meta no ha detallado de forma completa las características finales de cada suscripción, por lo que varias de las funciones que circulan como parte de los planes deben entenderse como opciones en prueba o expectativas del desarrollo del producto. En el caso de Instagram Plus, según la prensa internacional, se espera que el servicio incluya herramientas adicionales para el contenido en historias, como modo de vista previa, listas de audiencia limitadas, extensión de la duración de historias más allá de 24 horas, la posibilidad de destacar una historia semanal para aumentar su alcance o un sistema de interacción adicional tipo “superlike” para contenidos destacados.

Por su parte, WhatsApp Plus estaría orientado principalmente a la personalización. Entre las funciones que se evalúan se encuentran nuevos temas de interfaz, selección ampliada de colores, hasta 18 opciones, paquetes de stickers premium, nuevos iconos para la aplicación, una biblioteca de tonos de llamada y la opción de fijar hasta 20 conversaciones. Siga leyendo: Dónde ver el Mundial 2026 en Colombia: canales, plataformas, precios y lo que debe saber sobre las VPN