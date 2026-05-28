El músico de Soledad que conquistó a Shakira con una versión folclórica de ‘Dai Dai’

El músico soledeño Cristian Páez vive uno de los momentos más importantes de su carrera luego de que Shakira compartiera en sus redes sociales una versión folclórica de ‘Dai Dai’, la canción mundialista de la barranquillera, y además le enviara un mensaje en el que expresó su deseo de trabajar con él en el futuro. La historia fue revelada por El Heraldo, medio con el que el artista habló tras hacerse viral por su adaptación del tema utilizando tambores tradicionales del Caribe colombiano. “Qué belleza, quiero trabajar contigo algún día y armarnos un ritmo bien bacano”, escribió Shakira al repostear el video de Páez, conocido en redes como ‘Cristian Páez, el tamborero tradicional’.

Historia de Instagram de Shakira. FOTO: Redes sociales.

Según contó el músico a El Heraldo, la idea surgió después de haber experimentado previamente con versiones de canciones populares llevadas a ritmos folclóricos. Una de ellas fue una adaptación de ‘Me enamora’, de Juanes, que tuvo buena acogida en redes sociales. Páez explicó que el impacto mundial que ha tenido ‘Dai Dai’ y el ambiente futbolero alrededor del Mundial 2026 lo motivaron a crear una propuesta inspirada en los sonidos tradicionales del Caribe. Lea aquí: Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe “Vi a la gente cantando esa obra musical y dije: me voy a atrever a hacer este ritmo. Me gusta cranear qué hacer, qué quito y qué pongo”, señaló el artista al diario barranquillero. El soledeño aseguró que jamás imaginó recibir una respuesta directa de Shakira y mucho menos una invitación a trabajar juntos. “Yo esperaba de todo menos que la maestra me dijera ‘quiero trabajar contigo’. Para mí es una gran oportunidad porque llevo muchos años trabajando arduamente”, afirmó.

Cristian Páez: la trayectoria folclórica del tamborero tradicional de Soledad

Cristian Páez es licenciado en música y docente, y desde hace varios años trabaja en la difusión de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano tanto en escenarios nacionales como internacionales. Además de tamborero, también se ha destacado como flautero y cañamillero. De acuerdo con El Heraldo, el músico ha ganado reconocimientos en el Festival ASCUN y en el Festival Nacional del Pito Atravesa’o de Morroa, uno de los eventos más representativos de este género musical. Siga leyendo: Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G También integra la agrupación Padesa, con la que ha participado en diferentes festivales folclóricos del Caribe colombiano. El impacto del mensaje de Shakira fue inmediato. Páez contó que sus redes sociales se llenaron de mensajes de personas de distintos países que llegaron a su perfil después de ver el video compartido por la cantante barranquillera.

Además, recordó que recientemente llevó la música tradicional del Caribe colombiano a Europa junto a la Corporación Estefanía Caicedo, realizando cerca de 23 conciertos en países como Alemania y Polonia. Mientras asimila el alcance que tuvo su interpretación de ‘Dai Dai’, el músico mantiene la ilusión de que la propuesta de Shakira algún día se convierta en una colaboración real. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Que mi talento se vea reflejado en una canción de la maestra sería la mayor felicidad del mundo”, concluyó.

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