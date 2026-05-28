El músico de Soledad que conquistó a Shakira con una versión folclórica de ‘Dai Dai’

El músico soledeño Cristian Páez vive uno de los momentos más importantes de su carrera luego de que Shakira compartiera en sus redes sociales una versión folclórica de ‘Dai Dai’, la canción mundialista de la barranquillera, y además le enviara un mensaje en el que expresó su deseo de trabajar con él en el futuro.
La historia fue revelada por El Heraldo, medio con el que el artista habló tras hacerse viral por su adaptación del tema utilizando tambores tradicionales del Caribe colombiano.
“Qué belleza, quiero trabajar contigo algún día y armarnos un ritmo bien bacano”, escribió Shakira al repostear el video de Páez, conocido en redes como ‘Cristian Páez, el tamborero tradicional’.