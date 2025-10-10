Muere asesinado magistrado consejero Seccional de la Judicatura en medio de un intento de hurto en la vía Manizales–Pereira

En la tarde de este viernes 10 de octubre, el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Álvaro Restrepo Valencia murió tras quedar en medio de un tiroteo durante un intento de hurto en un restaurante ubicado en la vía Manizales–Pereira, a la altura del municipio de Chinchiná (Caldas). De acuerdo con la secretaria (e) de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar, hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un robo, pero uno de los escoltas de la UNP reaccionó y se produjo un intercambio de disparos. Entérese: Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena en medio del plan pistola Uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. El funcionario se encontraba en la región por diligencias relacionadas con el funeral de su padre. La Policía capturó a uno de los presuntos asaltantes, quien tendría antecedentes por hurto.

Según la información oficial, el magistrado estaba acompañado de su familia cuando ocurrieron los hechos. Las primeras versiones indican que, al ingresar los delincuentes al restaurante, el personal de seguridad reaccionó con sus armas de dotación, lo que generó un cruce de disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al funcionario judicial, quien murió minutos después por la gravedad de las heridas. Este crimen eleva a 11 los homicidios registrados en Caldas en los últimos 15 días.

El magistrado Restrepo

El magistrado fue identificado como Álvaro Restrepo Valencia, abogado de la Universidad de Caldas, con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero en la misma institución, en Derecho Tributario y Derecho Probatorio de la Universidad Católica, y en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima en asocio con la Universidad Nacional.