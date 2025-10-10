x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Muere asesinado magistrado consejero Seccional de la Judicatura en medio de un intento de hurto en la vía Manizales–Pereira

El magistrado fue víctima de un intercambio de disparos durante un asalto en un restaurante de Chinchiná, Caldas. Las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables.

  • Sede del palacio de Justicia en Bogota, Consejo Superior de Judicatura. FOTO: COLPRENSA y RAMA JUDICIAL.
    Sede del palacio de Justicia en Bogota, Consejo Superior de Judicatura. FOTO: COLPRENSA y RAMA JUDICIAL.
El Colombiano
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

En la tarde de este viernes 10 de octubre, el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Álvaro Restrepo Valencia murió tras quedar en medio de un tiroteo durante un intento de hurto en un restaurante ubicado en la vía Manizales–Pereira, a la altura del municipio de Chinchiná (Caldas).

De acuerdo con la secretaria (e) de Gobierno de Caldas, Lina María Salazar, hombres armados ingresaron al establecimiento para cometer un robo, pero uno de los escoltas de la UNP reaccionó y se produjo un intercambio de disparos.

Entérese: Nuevo atentado contra guardián del Inpec en Cartagena en medio del plan pistola

Uno de los proyectiles impactó al magistrado, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. El funcionario se encontraba en la región por diligencias relacionadas con el funeral de su padre. La Policía capturó a uno de los presuntos asaltantes, quien tendría antecedentes por hurto.

Según la información oficial, el magistrado estaba acompañado de su familia cuando ocurrieron los hechos. Las primeras versiones indican que, al ingresar los delincuentes al restaurante, el personal de seguridad reaccionó con sus armas de dotación, lo que generó un cruce de disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al funcionario judicial, quien murió minutos después por la gravedad de las heridas.

Este crimen eleva a 11 los homicidios registrados en Caldas en los últimos 15 días.

El magistrado Restrepo

El magistrado fue identificado como Álvaro Restrepo Valencia, abogado de la Universidad de Caldas, con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero en la misma institución, en Derecho Tributario y Derecho Probatorio de la Universidad Católica, y en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad del Tolima en asocio con la Universidad Nacional.

Restrepo, oriundo de Anserma, Caldas, había desempeñado diversos cargos en entidades territoriales y descentralizadas. Para 2025 ejercía como vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca–Amazonas.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura lamentó profundamente el fallecimiento del doctor Álvaro Restrepo Valencia, consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca–Amazonas, ocurrido en la vía que comunica los municipios de Pereira y Manizales.

En el pronunciamiento, la corporación recordó que el doctor Álvaro Restrepo Valencia, consejero seccional de la Judicatura de Cundinamarca–Amazonas, “se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público”. El alto tribunal también manifestó su “más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de la Judicatura” y pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos”, señaló la Judicatura, agregando que, en nombre de toda la Rama Judicial, “elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso del doctor Álvaro Restrepo Valencia y por el consuelo de sus seres queridos”.

Le puede interesar: EXCLUSIVO | Él era alias El Ecuatoriano, el presunto capo de Los Choneros dado de baja en una finca de Rionegro, Antioquia

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida