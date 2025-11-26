J Balvin meditará con 13.000 personas en Medellín: así será el evento masivo en La Macarena

El próximo 30 de noviembre, La Macarena vivirá un evento de meditación masiva en que se esperan 13.000 personas en silencio junto a artistas, líderes espirituales y voces que han transformado el dolor en propósito. Entre ellos, J Balvin confirmó su participación para hablar de salud mental y resiliencia.
“Crecí en Medellín. Esta ciudad me lo dio todo. Hoy quiero devolver desde otro lugar: acompañando a quienes cuidan a los demás en silencio”, dijo el artista, que se une como invitado especial a MED: Meditar, Elevar, Despertar, un evento colectivo que busca romper el estigma en torno al bienestar emocional.