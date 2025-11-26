x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

J Balvin meditará con 13.000 personas en Medellín: así será el evento masivo en La Macarena

El artista se suma a MED, un encuentro de salud mental, música y espiritualidad que busca transformar el bienestar colectivo desde Medellín para toda Colombia.

  • El reguetonero se suma a MED el próximo 30 de noviembre. FOTO Esneyder Gutiérrez Cardona
    El reguetonero se suma a MED el próximo 30 de noviembre. FOTO Esneyder Gutiérrez Cardona
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 8 horas
bookmark

El próximo 30 de noviembre, La Macarena vivirá un evento de meditación masiva en que se esperan 13.000 personas en silencio junto a artistas, líderes espirituales y voces que han transformado el dolor en propósito. Entre ellos, J Balvin confirmó su participación para hablar de salud mental y resiliencia.

“Crecí en Medellín. Esta ciudad me lo dio todo. Hoy quiero devolver desde otro lugar: acompañando a quienes cuidan a los demás en silencio”, dijo el artista, que se une como invitado especial a MED: Meditar, Elevar, Despertar, un evento colectivo que busca romper el estigma en torno al bienestar emocional.

Organizado por la Fundación Vibra en Alta —creada por el propio Balvin—, junto con aliados como OYE, SELIA y la Alcaldía de Medellín, MED se presenta como un proyecto de ciudad, un experimento espiritual a gran escala que integra meditación, arte, música, conversaciones y rituales colectivos en un solo espacio.

Lea más: Medellín se convirtió en el primer distrito neuroprotegido: ¿qué es?

Muchos líderes sostienen a Medellín. Pero a veces nadie los sostiene a ellos”, expresó Balvin al presentar el programa 100x100, una iniciativa que formará a 100 líderes comunitarios durante 100 días en herramientas de autocuidado emocional y bienestar, como legado del evento.

Junto al intérprete de Niño soñador estarán también Claudia Bahamón como presentadora, y figuras como Natalia Ponce de León, Jke de Crew Peligrosos, NeneC13 (Son Batá), el psiquiatra Pablo Gómez, el médico Jorge Carvajal, el experto en liderazgo Aldo Cívico y los Mamos Kogui de la Sierra Nevada, en un ejercicio colectivo de espiritualidad, ciencia y acción social.

La programación incluirá también presentaciones de Li Saumet (Bomba Estéreo), Catalina García (Monsieur Periné), Juancho Valencia y Catt (Puerto Candelaria), además de coros juveniles como Sirenaica y EAFIT. La propia Manuela Mejía, directora del evento, también subirá al escenario.

Lea también: Detalles de MED, el evento que pondrá a meditar a más de 13.000 personas en Medellín este fin de semana

Buscamos abrir caminos de empatía, reconciliación y esperanza para los habitantes de la ciudad”, aseguró Mejía, quien lidera esta apuesta para “convertir a Medellín en la capital del bien-estar colectivo en América Latina”.

A través de esta experiencia, organizadores esperan demostrar que la salud mental no es un tema individual, sino una responsabilidad comunitaria y una vía para el desarrollo social.

Boletería para MED

La boletería está disponible en Taquilla Live, con entradas accesibles y una modalidad de postulación gratuita para quienes deseen asistir sin recursos, compartiendo su motivación y compromiso de replicar lo aprendido en sus comunidades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es MED: Meditar, Elevar, Despertar?
MED es un evento colectivo de meditación y bienestar que combina meditación, arte, música y liderazgo comunitario, con el objetivo de visibilizar la salud mental y promover el bienestar emocional en Medellín.
¿Cuándo y dónde se realizará el evento?
El evento tendrá lugar el 30 de noviembre de 2025 en el barrio La Macarena, Medellín.
¿Qué artistas participarán en MED?
Participarán J Balvin, Li Saumet, Catalina García, Juancho Valencia, Catt, Claudia Bahamón y coros juveniles como Sirenaica y EAFIT, entre otros.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida