Terremoto en Colombia: murió concejal en el Valle tras caerle una viga

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en la mañana de este lunes en el occidente y el Eje Cafetero de Colombia cobró la vida de Juan Carlos García Castañeda, concejal del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, quien sufrió un accidente durante el evento telúrico.

De acuerdo con la información preliminar, el político de Cambio Radical se encontraba haciendo ejercicio al interior de un edificio cuando la estructura colapsó y una viga cayó sobre él, causándole graves heridas que desencadenaron en su muerte, pese a la atención médica recibida.

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Entidades como la Confederación Nacional de Concejos y Concejales se unieron a los mensajes de condolencias por el fallecimiento de García Castañeda, quien era oriundo del corregimiento de Santa Rita y aspiraba a la Alcaldía de Roldanillo.

“Este doloroso momento se une al profundo pesar que hoy sentimos por el fallecimiento del concejal del Concejo Municipal de Roldanillo, Juan Carlos García Castañeda, cuya partida enluta a la democracia local y a toda nuestra nación”, se lee en un post de Facebook.

“Nos solidarizamos con su familia, con el Concejo Municipal de Roldanillo y con todos los concejales y concejalas de Colombia. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde tranquilidad, protección y fortaleza a nuestro país”, agregó.