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Festival Petronio Álvarez 2026: Cali suspende el evento tras terremoto en Colombia

La decisión se tomó en medio de la emergencia que afecta a varias zonas del Pacífico colombiano.

  • El Festival Petronio Álvarez 2026 fue suspendido por la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y tuvo su epicentro en Chocó. FOTO: petronioco vía Instagram.
    El Festival Petronio Álvarez 2026 fue suspendido por la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y tuvo su epicentro en Chocó. FOTO: petronioco vía Instagram.
  • Comunicado oficial Festival Petronio Álvarez.
    Comunicado oficial Festival Petronio Álvarez.
Andrea Lara
Andrea Lara
10 de agosto de 2026
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El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2026, uno de los eventos culturales más importantes de Cali, fue suspendido tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó sobre la suspensión del festival debido a la emergencia ocasionada por el sismo. La Alcaldía pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales del evento para conocer más información.

La decisión se conoce luego de varias horas de incertidumbre sobre el futuro del festival. Inicialmente, durante los primeros balances de la emergencia, el alcalde había señalado que todavía era prematuro tomar una decisión definitiva sobre la realización del evento.

La corresponsal de Blu Radio, Stephany Toledo, explicó que la posibilidad de suspender o aplazar el Petronio Álvarez había sido planteada al mandatario durante la jornada, pero en ese momento Eder consideró que aún era apresurado adoptar una determinación.

Comunicado oficial Festival Petronio Álvarez.
Comunicado oficial Festival Petronio Álvarez.

Sin embargo, mientras avanzaba la emergencia y aumentaban las necesidades de atención en Cali y otros municipios del Pacífico, las autoridades terminaron optando por suspender la edición de 2026.

Conozca: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 132 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

La decisión también había sido solicitada por el personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, quien pidió a la Administración evaluar el aplazamiento del festival debido a la magnitud de la emergencia.

“Reconocemos profundamente la importancia cultural, social y económica del Festival Petronio Álvarez para Cali y para las comunidades del Pacífico. Sin embargo, ante una situación de emergencia como la que enfrentamos, debemos priorizar la vida, la integridad y la atención de quienes hoy necesitan del Estado”, señaló Mendoza, según informó Noticias Caracol.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó afectaciones en diferentes departamentos, entre ellos Valle del Cauca. En Cali, las autoridades también concentraron esfuerzos en atender la emergencia y recibir reportes de personas desaparecidas.

Con la suspensión del festival, la prioridad de la ciudad estará puesta en la atención de los afectados y en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

Por ahora, las autoridades indicaron que los ciudadanos deben consultar los canales oficiales del Festival Petronio Álvarez para conocer cualquier información adicional sobre la decisión y las condiciones para su eventual realización en una nueva fecha.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Se suspendió el Festival Petronio Álvarez 2026 por el terremoto?
Sí. La Alcaldía de Cali anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez 2026 debido a la emergencia provocada por el terremoto.
¿Por qué suspendieron el Festival Petronio Álvarez?
La decisión responde a la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 y a la necesidad de priorizar la atención de las personas afectadas.
¿Quién anunció la suspensión del Festival Petronio Álvarez 2026?
El anuncio fue realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
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