Lágrimas y reclamos en el último adiós a Miguel Uribe: el silencio presidencial encendió el debate

Si bien solo pasadas las 6:15 de la mañana, la Fundación Santa Fe confirmó lo peor, desde la madrugada habían crecido los rumores y las especulaciones alrededor de la salud del senador Miguel Uribe. Su esposa, María Claudia Tarazona, lo despidió formalmente con un conmovedor mensaje en sus redes sociales sobre las 5:00 de la madrugada. Personalidades, políticos, dirigentes de todas las vertientes e incluso, miembros del Gobierno Nacional –secundados por centenares de usuarios– hicieron lo propio.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4