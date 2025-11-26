Avianca reprograma vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de Estados Unidos

Avianca se sumó desde el fin de semana a las aerolíneas que suspendieron temporalmente sus operaciones aéreas en Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) advirtiera posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de ese país.

Por eso, muchos de sus viajeros no pudieron llegar en los últimos días al aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y se quedaron varados en Bogotá. Sin embargo, este miércoles la aerolínea anunció la reprogramación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas de este jueves 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre y ofrecerá a los clientes con reservas confirmadas reprogramar el viaje en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad para volar hasta un año después.

Pero también pueden cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta o solicitar reembolso de los trayectos sin utilizar.