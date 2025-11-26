x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Avianca reprograma vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad de Estados Unidos

La aerolínea ofreció a sus viajeros flexibilidades ante la advertencia de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

  • Avianca no es la única aerolínea que suspendió operaciones. También lo hicieron Iberia, Air Europa, TAP Air Portugal y la brasileña Gol. FOTO: Manuel Saldarriaga
    Avianca no es la única aerolínea que suspendió operaciones. También lo hicieron Iberia, Air Europa, TAP Air Portugal y la brasileña Gol. FOTO: Manuel Saldarriaga
Colprensa
26 de noviembre de 2025
bookmark

Avianca se sumó desde el fin de semana a las aerolíneas que suspendieron temporalmente sus operaciones aéreas en Venezuela, luego de que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) advirtiera posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de ese país.

Lea aquí: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Por eso, muchos de sus viajeros no pudieron llegar en los últimos días al aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, y se quedaron varados en Bogotá. Sin embargo, este miércoles la aerolínea anunció la reprogramación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas de este jueves 27 de noviembre para el próximo viernes 5 de diciembre y ofrecerá a los clientes con reservas confirmadas reprogramar el viaje en la misma ruta, sin costo y sujeto a disponibilidad para volar hasta un año después.

Pero también pueden cambiar la ruta con origen/destino Cúcuta o solicitar reembolso de los trayectos sin utilizar.

“Los clientes podrán realizar los cambios o solicitar el reembolso a través del contact center, puntos de venta o agencia de viaje, si el tiquete fue comprado por esa vía” informó la aerolínea.

La decisión se suma a Iberia, Air Europa, TAP Air Portugal y la brasileña Gol, que mantienen la medida pese a que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela amenazó a las aerolíneas internacionales con revocarles sus derechos de tráfico (los permisos para despegar y aterrizar en el país) si no reanudan sus operaciones.

Siga leyendo: Venezuela endurece postura: aerolíneas internacionales que no regresen al país perderán permisos de operación

El lunes, el INAC les había dado un plazo de 48 horas para retomar los vuelos sobre el espacio aéreo venezolano.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida