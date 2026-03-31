Otra tragedia por demora de Nueva EPS: paciente con fallo a su favor en Popayán murió esperando el tratamiento

Silvio Perafán tenía 86 años y estaba afiliado al régimen contributivo de la Nueva EPS. Murió este 30 de marzo, esperando su tratamiento. Hoy, su caso se suma a aquellos que le han puesto cara a la crisis atravesada por la entidad y por el sistema de salud en general.
Según informó su familia a Blu Radio, el paciente padecía una enfermedad cardíaca. A pesar de un fallo de tutela a su favor, el tratamiento y la atención especializada no llegó.
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La tutela, como relataron los allegados, fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025 y fallada ese 31 de diciembre, y ordenaba a la EPS garantizar de manera integral el tratamiento requerido para la condición del paciente. Pero el procedimiento no se llevó a cabo.
Silvio Perafán fue hospitalizado el 7 de enero en el Hospital Universitario San José, en Popayán. El 9 de enero, los médicos lo remitieron a un especialista en electrofisiología y una clínica de falla cardíaca, para ponerle un implante de un dispositivo que le ayudaría para regular el ritmo de su corazón.
Pero la acción no se concretó. De ahí vino el incidente de desacato que puso la familia el 22 de enero, que avanzó hasta segunda instancia ante el Tribunal Superior de Popayán. Allí fueron vinculados directivos de la red prestadora y la EPS. Pero, según dijeron los familiares, no hubo respuesta efectiva ni cumplimiento de las órdenes judiciales.