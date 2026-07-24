Caso María Camila Potosí: alcalde de Cali revela en qué va la investigación y aumenta la recompensa

Las autoridades de Cali continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el domingo en el kilómetro 3 de la vía La Buitrera, a orillas del río Meléndez. El caso, que comenzó con el reporte de su desaparición el jueves 16 de julio, mantiene activa la búsqueda de los responsables y de la bebé que esperaba la víctima. En medio de las diligencias, el alcalde Alejandro Eder anunció este viernes 24 de julio un aumento en la recompensa para obtener información que permita avanzar en el proceso judicial.

El cuerpo de María Camila fue hallado envuelto en sábanas y amarrado de pies y manos. Desde entonces, la Fiscalía, la Policía y las demás autoridades desarrollan distintas líneas de investigación para esclarecer tanto el homicidio como las circunstancias relacionadas con el paradero de la bebé. Como parte de las medidas adoptadas, la Alcaldía de Cali incrementó la recompensa a $200 millones para quienes suministren información que contribuya a identificar y capturar a los responsables. “Desde la @AlcaldiaDeCali hemos aumentado a 200 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de María Camila Potosí. Seguiremos trabajando con todas las capacidades institucionales para conocer la verdad y avanzar en cada una de las líneas de investigación, incluyendo el esclarecimiento de los hechos relacionados con el estado de salud de su bebé”, dijo Eder a través de su cuenta en X. El mandatario también reiteró la posición de la administración frente al caso. “En Cali, no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia”, sentenció el alcalde.

Alcalde tambén se pronunció sobre la mujer señalada en la investigación

En medio del avance del proceso se difundió un video en el que Carlos Rincón, expareja de una mujer señalada como presunta sospechosa, aseguró que tanto él como su familia la entregaron a las autoridades luego de reconocerla en imágenes de cámaras de seguridad donde aparece movilizándose en una motocicleta junto a María Camila. Según Rincón, la entrega se produjo el mismo día en que fue encontrado el cuerpo de la joven. “Quiero decirles algo que la gente no sabe y por eso es que nos están amenazando. Yo y mi familia no tenemos que ver sobre el secuestro de la joven María Camila Potosí, la Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja, la tiene en custodia, nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali”, dijo Rincón en un video, expareja de la sospechosa.

Tras la circulación de esas declaraciones, el alcalde Alejandro Eder indicó en Blu Radio que, con la información oficial disponible hasta el momento, no se han realizado capturas por este caso, aunque sí se adelantan diligencias con varias personas consideradas de interés para la investigación. “La información que a mí me dieron es que está en calidad de interrogatorio en este momento [La mujer sospechosa]. El llamado que yo ahí hago es que hay que confiar en el trabajo de la Fiscalía y de la Policía, ellos tienen que ser muy cuidadosos, porque aquí necesitamos que haya justicia. Entonces, no por correr se llega más rápido y aquí se está construyendo un caso con absoluta seriedad. Lo que sí les digo, es que tenga la absoluta certeza que vamos a capturar y llevar a la justicia a todos los responsables”. Mientras avanzan las investigaciones, la familia de María Camila mantiene la esperanza de encontrar con vida a la bebé. En declaraciones entregadas a La FM, la madre de la joven afirmó que continúa esperando información sobre su paradero. “En este momento le hago un llamado a la comunidad, a la Policía, que por favor, tengo fe, esperanza, de que mi niña está viva”, planteó en diálogo con La FM. La mujer también recordó que el nacimiento de la bebé estaba previsto para el próximo 12 de agosto y que la familia ya había preparado todo para esa fecha. “Todo estaba preparado para ese día, ella estaba muy feliz por tener a su bebé, pero lamentablemente no salió todo como lo estábamos esperando; ella fue un ser maravilloso, una niña sencilla, alegre, colaboradora, muy humilde. Y una niña que era muy inocente”, agregó en La FM. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: