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¿Despistado o inexperto? Traficante quiso meter 16 paquetes de droga al aeropuerto El Dorado en maleta simple

Como era de esperarse, la maleta fue detectada en la banda de equipajes, al pasar por el escáner.

  • Apenas abrieron la maleta, los policías se encontraron con los 16 paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Apenas abrieron la maleta, los policías se encontraron con los 16 paquetes de marihuana. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
  • La inspección básica del escáner detectó la marihuana en la maleta. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    La inspección básica del escáner detectó la marihuana en la maleta. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Un insólito caso de tráfico de narcóticos quedó al descubierto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un viajero fue sorprendido con una cantidad importante de marihuana en una simple maleta, sin el uso de caletas o cavidades que pudieran ocultarla.

En contravía de las “narco-mulas” habituales, esta persona llevaba la mercancía en una maleta sencilla que, como era de esperarse no superó la prueba básica del escáner en la banda de equipajes.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que el ciudadano, que terminó capturado, llevaba 16 paquetes envueltos en plástico, los cuales contenían 18,2 kilos de marihuana.

El capturado se dirigía hacia el archipiélago de San Andrés. Por ahora no es claro si ese era el destino final de la droga o un punto de acopio en la ruta hacia otro lugar.

Lo que más generó cuestionamientos entre los policías fue la manera en que la transportaba, tan fácil de detectar. ¿Era una misión suicida? ¿Un descuido? ¿Planeaba ser capturado?

En otras oportunidades han sido sorprendidos los pasajeros con maletas de doble fondo, contenedores con caletas en la zona de carga, bolsas adheridas al cuerpo o ingeridas, droga camuflada en pelucas, alimentos, estibas y hasta bajo el pelaje de las mascotas. “Pero así, en una simple maleta que va a pasar por el escáner, no es algo normal”, dijo un agente consultado.

El mayor Johnatan Quintero, comandante (e) de la estación de Policía del aeropuerto, recalcó que los traficantes de droga suelen reclutar a hombres de 20 a 24 años para esta clase de operaciones.

En lo corrido de 2026, contó el oficial, la Policía ha decomisado 327,3 kilos de marihuana en el principal terminal aéreo del país.

De acuerdo con la estadística del Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 se incautaron en todo el país 201 toneladas de marihuana; en el mismo periodo del año pasado iban 167,5 toneladas.

La marihuana de exportación, por lo general de la variedad cripa, se cultiva principalmente en el norte del departamento del Cauca, donde las mafias del narcotráfico nacional y transnacional compran las cosechas para distribuirlas en las plazas de vicio.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Por agalludos: traficantes panameños le metieron tanta marihuana a la lancha, que se hundieron en Buenaventura.

La inspección básica del escáner detectó la marihuana en la maleta. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
La inspección básica del escáner detectó la marihuana en la maleta. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuánta marihuana le encontraron al pasajero capturado en el aeropuerto El Dorado?
Al pasajero le encontraron 18,2 kilogramos de marihuana, distribuidos en 16 paquetes envueltos en plástico dentro de una maleta. La droga fue detectada durante la inspección de equipajes mediante el escáner del aeropuerto.
¿Hacia dónde viajaba el hombre capturado con la marihuana?
El viajero tenía como destino el archipiélago de San Andrés. Sin embargo, la noticia señala que no está claro si ese era el destino final de la droga o si hacía parte de una ruta hacia otro lugar.
¿Por qué llamó la atención la forma en que transportaba la droga?
El caso resultó inusual porque el hombre llevaba la marihuana en una maleta común, sin caletas, dobles fondos ni mecanismos para ocultarla, lo que facilitó que fuera detectada por el escáner de seguridad. Según la Policía, este método no es habitual en los casos de tráfico de drogas por vía aérea.
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