¿Despistado o inexperto? Traficante quiso meter 16 paquetes de droga al aeropuerto El Dorado en maleta simple

Un insólito caso de tráfico de narcóticos quedó al descubierto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un viajero fue sorprendido con una cantidad importante de marihuana en una simple maleta, sin el uso de caletas o cavidades que pudieran ocultarla.

En contravía de las “narco-mulas” habituales, esta persona llevaba la mercancía en una maleta sencilla que, como era de esperarse no superó la prueba básica del escáner en la banda de equipajes.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que el ciudadano, que terminó capturado, llevaba 16 paquetes envueltos en plástico, los cuales contenían 18,2 kilos de marihuana.

El capturado se dirigía hacia el archipiélago de San Andrés. Por ahora no es claro si ese era el destino final de la droga o un punto de acopio en la ruta hacia otro lugar.