Por agalludos: traficantes panameños le metieron tanta marihuana a la lancha, que se hundieron en Buenaventura

Dos presuntos traficantes de drogas panameños fueron capturados en agua del Pacífico colombiano, cuando la lancha en la que se movilizaban naufragó con casi una tonelada de marihuana.

De acuerdo con el informe de la Armada Nacional, el accidente sucedió cerca de la costa del Valle del Cauca, en proximidades al distrito de Buenaventura.

“Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, que alertaba sobre la presencia de una lancha que se desplazaba de manera sospechosa en aguas del Pacífico centro, unidades a flote de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se desplazaron hacia la zona, con el fin de realizar la inspección pertinente”, acotó la entidad.

Al llegar al sitio, la embarcación se estaba hundiendo y sus dos tripulantes en riesgo de ahogarse.