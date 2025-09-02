x

¡Santas caletas de droga, Batman! En Pasto destruyen laboratorio con bati-cocaína

El complejo cocalero estaba ubicado a 30 minutos de la capital nariñense y producía dos toneladas de droga mensuales.

    Estas son las marquillas para los bloques de cocaína que fueron encontradas por la Policía en el laboratorio de Alisales, en Pasto. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

02 de septiembre de 2025
En la zona rural de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, la Policía Nacional encontró un complejo rústico para la producción de cocaína, cuyos trabajadores marcaban los cargamentos con el emblema del héroe de ciencia ficción, Batman.

El director de la Institución, general Carlos Fernando Triana, informó este martes que el complejo cocalero fue localizado en el sector rural conocido como Alisales, adonde los policías llegaron en compañía del Ejército.

Según su balance, “se incautó 757 kilos del alcaloide, 2.186 galones de insumos químicos líquidos y 1.872 kilos de sólidos”.

En el lugar también encontraron las marquillas que usaban los traficantes para marcar los bloques del clorhidrato de cocaína.

Había del símbolo de murciélago de Batman, también de aviones Kfir y de la marca de ropa deportiva Puma.

Estas marquillas se utilizan para diferenciar al proveedor de la droga, pues es frecuente que un mismo embarque vayan cargamentos de narcos distintos, para clientes diferentes que están en la misma ruta o puntos de acopio.

“El complejo, que tenía capacidad para procesar dos toneladas de cocaína mensuales, pertenecía al grupo armado Comandos de Frontera. Con este resultado se afectaron rentas criminales por 9 millones de dólares y se evitó la comercialización de 1,8 millones de dosis”, reveló el general Triana.

Los Comandos de Frontera tienen su base de operaciones en Putumayo, y extienden sus redes ilegales a Nariño, Amazonas y Ecuador.

Actualmente están sentados en una mesa de conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, como parte de la coalición de disidencias de las Farc conocida como Coordinadora Bolivariana Ejército Nacional, que el pasado mes de noviembre se separó de la Segunda Marquetalia.

En lo corrido de 2025, la Policía ha desmantelado 2.506 laboratorios de droga, en medio de una creciente actividad del narcotráfico transnacional.

