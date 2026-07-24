Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Caso Natalia Villalba: necropsia revela la causa de muerte y descarta desmembramiento

El informe forense determinó que la modelo y diseñadora murió por un politraumatismo contundente craneoencefálico y descartó que su cuerpo hubiera sido desmembrado.

  • El informe forense descartó que el cuerpo de la víctima hubiera sido desmembrado. FOTO: Tomada de X: @ColombiaOscura, @PasaenBogota, @aqmoncaleanowtr
    El informe forense descartó que el cuerpo de la víctima hubiera sido desmembrado. FOTO: Tomada de X: @ColombiaOscura, @PasaenBogota, @aqmoncaleanowtr
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
bookmark

El informe de necropsia practicado al cuerpo de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, de 36 años, confirmó que la causa de su muerte fue un politraumatismo contundente craneoencefálico provocado por múltiples lesiones con un objeto contundente.

El caso corresponde al feminicidio ocurrido el 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, donde, según la investigación de la Fiscalía, el ciudadano británico Foster Martinson habría atacado a la víctima. El procesado permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso penal.

El dictamen de Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue un “politraumatismo contundente craneoencefálico”, producto de múltiples lesiones que incluyeron dos fracturas craneales, una fractura de mandíbula que dividió el hueso en dos segmentos, dos heridas contundentes paralelas en la región frontal izquierda, lesiones contundentes en la región supraauricular, una fractura de tórax, además de múltiples hematomas y otras lesiones ocasionadas con un objeto contundente.

El informe también descartó que el cuerpo de Natalia Villalba hubiera sido desmembrado, una versión que circuló en las primeras horas de la investigación. En cambio, los hallazgos forenses indican que las lesiones fueron causadas por repetidos golpes que, de acuerdo con la investigación, habrían sido propinados con un objeto de características similares a un utensilio de cocina.

Siga leyendo: Avanza el caso Yulixa Toloza: Fiscalía llevará a juicio a dos hombres por ocultar el vehículo en el que trasladaron su cuerpo

Investigación de la Fiscalía y proceso judicial

La Fiscalía sostiene que el crimen habría estado motivado por una presunta obsesión y celos. Dentro de las labores investigativas se estableció que Foster Martinson ingresó al apartamento con autorización de la víctima, aunque habría registrado un nombre distinto al suyo en el libro de visitantes del edificio.

La reconstrucción de los hechos realizada por el ente acusador indica que el ciudadano británico permaneció cerca de tres horas dentro del inmueble. Antes de retirarse, presuntamente cambió la ropa que llevaba puesta, arrojó esas prendas al ducto de basuras y se llevó el teléfono celular de Natalia Villalba, con el propósito de impedir que las autoridades establecieran el vínculo entre ambos y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Actualmente, permanece recluido en uno de los pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, por decisión de un juez de control de garantías, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Siga leyendo: Así fueron los últimos momentos de Natalia Villalba antes de ser asesinada y hallada en una maleta

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué determinó la necropsia sobre la causa de la muerte de Natalia Villalba?
La necropsia concluyó que Natalia Villalba murió por un politraumatismo contundente craneoencefálico, ocasionado por múltiples golpes con un objeto contundente, según el dictamen de Medicina Legal.
¿Qué lesiones encontró Medicina Legal en el cuerpo de Natalia Villalba?
El informe forense documentó dos fracturas craneales, una fractura de mandíbula, heridas contundentes en la cabeza, una fractura de tórax, múltiples hematomas y otras lesiones compatibles con golpes causados por un objeto contundente.
¿Qué hipótesis maneja la Fiscalía sobre el móvil del crimen?
La Fiscalía sostiene que el feminicidio habría estado motivado por una presunta obsesión y celos. Esa es la hipótesis que hace parte de la investigación judicial.
¿Qué evidencias presentó la Fiscalía contra Foster Martinson?
Según la investigación, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento con autorización de la víctima, registrado un nombre diferente en el control de visitantes, permanecido cerca de tres horas en el lugar, cambiado su ropa antes de salir y retirado el celular de Natalia Villalba.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos