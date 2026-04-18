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MinDefensa endurece medidas contra alias ‘Negro Ober’, encarcelado en Atlántico

Las medidas se adoptan luego de que cabecillas criminales como alias ‘Negro Ober’ fueran señalados de seguir ordenando homicidios y extorsiones desde la cárcel, en medio del aumento de la violencia en el Atlántico.

  • El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, durante el consejo de seguridad en Baranoa, donde anunció medidas más estrictas contra cabecillas criminales que seguirían delinquiendo desde la cárcel. FOTO: Colprensa.
    El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, durante el consejo de seguridad en Baranoa, donde anunció medidas más estrictas contra cabecillas criminales que seguirían delinquiendo desde la cárcel. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, anunció nuevas medidas para endurecer las condiciones de reclusión de varios cabecillas de estructuras criminales que, según inteligencia, continúan delinquiendo desde la cárcel.

La decisión se dio durante un consejo de seguridad en Baranoa, uno de los municipios más afectados por el aumento de homicidios en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con el funcionario, al menos cuatro líderes criminales estarían detrás de extorsiones y asesinatos pese a estar privados de la libertad.

Entre ellos figura Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘Negro Ober’ y señalado como cabecilla de la organización ‘Los Rastrojos Costeños’. También fueron mencionados alias ‘El Gomelo’, ‘Christian Bruce’ y ‘El Gordo’.

“Es necesario frenar de manera contundente la extorsión desde las cárceles. Aunque ya se han tomado medidas, ahora se implementarán acciones más drásticas como traslados y mayores restricciones”, aseguró el ministro.

Según explicó, las autoridades buscan evitar que estos cabecillas sigan coordinando actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

El caso de alias ‘Negro Ober’ ha generado especial atención. En enero pasado, su traslado a una cárcel en Barranquilla fue considerado dentro de las mesas de diálogo entre las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ con el Gobierno nacional.

Sin embargo, la medida no se concretó tras la oposición del alcalde de esa ciudad, lo que dejó en suspenso su reubicación.

Siga leyendo: Arman campamento en la cárcel de Itagüí para frenar el traslado de cabecillas

Las nuevas decisiones del Ministerio de Defensa apuntan a reforzar el control dentro de los establecimientos carcelarios, en coordinación con el INPEC, mediante esquemas de aislamiento más estrictos y eventuales traslados a centros de mayor seguridad.

En paralelo, las autoridades avanzan en otras estrategias para contener la criminalidad en el Atlántico. Entre ellas se destaca el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, que permitirá ampliar la cobertura tecnológica en varios municipios del departamento.

Conozca: Petro evaluaría salida de Pedro Sánchez para liderar la FAC tras accidente aéreo

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó que el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) pasará de 411 a 580 cámaras, gracias a un convenio con Fonsecon.

El proyecto, que ya fue socializado con alcaldes y diputados, entrará en fase de ejecución en las próximas semanas.

Con esta ampliación, las autoridades esperan mejorar la capacidad de monitoreo y reacción frente a delitos, en un contexto marcado por el incremento de la violencia.

Las medidas anunciadas buscan, en conjunto, frenar la injerencia de estructuras criminales tanto dentro como fuera de las cárceles.

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