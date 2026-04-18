Arman campamento en la cárcel de Itagüí para frenar el traslado de cabecillas

Decenas de personas llegaron en buses de transporte público a las inmediaciones de la cárcel La Paz, en Itagüí, para manifestarse frente al posible traslado de varios cabecillas de estructuras criminales que participan en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. La movilización se produce días después de la polémica por la fiesta vallenata en la que participó el cantante Nelson Velásquez dentro del centro penitenciario. En un primer momento, en redes sociales circuló la versión de que se trataba de un plantón ciudadano en defensa del proceso de paz, con mensajes que apelaban a la paz como un derecho “de Estado y no de gobiernos”. Sin embargo, la concejala Claudia Carrasquilla aseguró que lo que ocurre en el lugar va más allá de una simple protesta y denunció la instalación de un campamento permanente.

Según la cabildante, en el sitio hay carpas y presencia constante de jóvenes, muchos de ellos provenientes de diferentes comunas de Medellín. Incluso mencionó la llegada de personas desde sectores como Granizal, barrio del que es oriundo José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’. Para Carrasquilla, esto evidenciaría una presunta instrumentalización de jóvenes por parte de las estructuras criminales. Lea aquí: La parranda vallenata no se libra: Procuraduría reabre la investigación por la fiesta en cárcel de Itagüí “Están utilizando a estos jóvenes como escudos. Hay carteles en los que se presenta a alias ‘Douglas’ como un líder de paz y se cuestiona cualquier acción en su contra”, señaló. Además, indicó que en videos difundidos se observa a los manifestantes organizados con mesas, sillas e incluso preparando alimentos, lo que sugiere una permanencia prolongada en el lugar. La concejala también cuestionó el origen de los recursos que estarían financiando la logística del campamento. “¿Quién paga el transporte, la alimentación y la estadía de estas personas? Todo apunta a que proviene de economías ilícitas manejadas por estas estructuras”, afirmó.