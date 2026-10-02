Empresa santandereana se quedó con millonario contrato para la logística de la Presidencia, ¿cuál es?

La empresa Neomundo, con sede en Bucaramanga, firmó con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) un contrato por $5.389.296.263 para prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de las acciones logísticas necesarias para los eventos y demás actividades que requiera la Presidencia.

Se adjudicó por contratación directa con ofertas y tiene una duración de 80 días, con fecha de terminación el 20 de diciembre de 2026. Su liquidación está prevista hasta junio de 2027.

Esta determinación se conoce a ocho días de que la administración de Abelardo de la Espreilla cumpla dos meses a cargo en Casa de Nariño. La adjudicación toma relevancia no solo por el monto que estima, sino también por la empresa que ganó el contrato, que sería de un allegado al Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

En particular, los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y el gasto está clasificado como de funcionamiento. Se respaldan en cuatro certificados de disponibilidad presupuestal, entre ellos algunos asociados a la Consejería Presidencial para las Regiones y a la Vicepresidencia.

El contrato exige además garantías de cumplimiento, de calidad del servicio y de pago de salarios, así como una póliza de responsabilidad civil. Entre los documentos publicados están los estudios previos, el análisis del sector, las condiciones técnicas, el tarifario y la matriz de riesgos.