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Empresa santandereana se quedó con millonario contrato para la logística de la Presidencia, ¿cuál es?

La compañía se quedó de manera directa con la operación logística de la Casa de Nariño por 80 días.

  • Empresa santandereana se quedó con millonario contrato para la logística de la Presidencia, ¿cuál es?
El Colombiano
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hace 5 horas
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La empresa Neomundo, con sede en Bucaramanga, firmó con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) un contrato por $5.389.296.263 para prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de las acciones logísticas necesarias para los eventos y demás actividades que requiera la Presidencia.

Se adjudicó por contratación directa con ofertas y tiene una duración de 80 días, con fecha de terminación el 20 de diciembre de 2026. Su liquidación está prevista hasta junio de 2027.

Esta determinación se conoce a ocho días de que la administración de Abelardo de la Espreilla cumpla dos meses a cargo en Casa de Nariño. La adjudicación toma relevancia no solo por el monto que estima, sino también por la empresa que ganó el contrato, que sería de un allegado al Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

En particular, los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación y el gasto está clasificado como de funcionamiento. Se respaldan en cuatro certificados de disponibilidad presupuestal, entre ellos algunos asociados a la Consejería Presidencial para las Regiones y a la Vicepresidencia.

El contrato exige además garantías de cumplimiento, de calidad del servicio y de pago de salarios, así como una póliza de responsabilidad civil. Entre los documentos publicados están los estudios previos, el análisis del sector, las condiciones técnicas, el tarifario y la matriz de riesgos.

¿Qué exige el contrato y qué documentos tiene?

El contratista debe constituir garantías de cumplimiento y de calidad del servicio, cada una por el 20 % del valor del contrato, y de pago de salarios por el 10 %, esta última con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2029.

En el SECOP están publicados los estudios previos, el análisis del sector, las condiciones técnicas, el tarifario, la matriz de riesgos y un acto administrativo de la contratación directa.

¿Quién está detrás de Neomundo?

En particular, quien aprobó el contrato en nombre del proveedor fue Julián Andrés Díaz Zambrano, quien es el gerente de la empresa y, tal como pudo confirmar este diario, aparece en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) como su representante legal.

Ahora bien, ese mismo nombre aparece en la Resolución 0004 del 2 de enero de 2024 de la Alcaldía de Bucaramanga, que lo nombró en su momento como asesor de libre nombramiento y remoción en el Despacho del Alcalde, con una asignación mensual de $9.183.136.

Según trascendió, Zambrano trabajó en esa administración con Jaime Andrés Beltrán, ahora Ministro de Vivienda, de quien la empresa sería cercana. A eso se suma que, en sus redes sociales, hizo campaña a favor de Abelardo de la Espriella, hoy presidente, y que aparece en fotografías a su lado.

El presidente Abelardo de la Espriella y Julián Andrés Díaz Zambrano. Foto: Redes sociales
El presidente Abelardo de la Espriella y Julián Andrés Díaz Zambrano. Foto: Redes sociales

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste el contrato firmado entre el DAPRE y Neomundo?
Es un contrato por $5.389.296.263 enfocado en prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de las acciones logísticas necesarias para los eventos y actividades que requiera la Presidencia de la República. Tiene una duración de 80 días y culmina el 20 de diciembre de 2026.
¿Quiénes son las figuras políticas vinculadas a la adjudicación del contrato?
El contrato involucra a Neomundo, una empresa de Bucaramanga cuyo gerente y representante legal es Julián Andrés Díaz Zambrano, exasesor de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán (hoy ministro de Vivienda). Asimismo, la empresa es señalada de tener cercanía con el actual ministro y con el presidente Abelardo de la Espriella.
¿Qué requisitos y respaldos presupuestales exige el contrato?
Los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación (gasto de funcionamiento) y están respaldados por cuatro certificados de disponibilidad presupuestal de la Consejería Presidencial para las Regiones y la Vicepresidencia. Además, exige garantías de cumplimiento y calidad del servicio (cada una por el 20% del valor) y de pago de salarios (10% con vigencia hasta diciembre de 2029).
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