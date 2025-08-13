x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe en el funeral: “Trabajamos muy duro y casi lo logramos; fue un luchador”

Al terminar la misa de despedida a Miguel Uribe Turbay, el neurocirujano Fernando Hakim, quien lo atendió durante 64 días tras el atentado, recordó el esfuerzo del equipo médico y resaltó la fe y la unión que acompañaron la lucha por salvar su vida.

  • El neurocirujano fue uno de los asistentes a la despedida del senador. Imagen, Colprensa y captura de video.
    El neurocirujano fue uno de los asistentes a la despedida del senador. Imagen, Colprensa y captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
13 de agosto de 2025
bookmark

El médico Fernando Hakim, neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fue uno de los asistentes al sepelio de Miguel Uribe Turbay, realizado este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada y el Cementerio Central de Bogotá. Durante 64 días, Hakim lideró el equipo que intentó salvar al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, herido de gravedad por dos disparos en la cabeza el pasado 7 de junio.

Al término de la misa, Hakim habló con medios de comunicación y expresó su gratitud y reflexionar sobre los días en que el político permaneció hospitalizado. “Eso fue la voluntad de Dios. Le agradezco a todo el equipo de la Fundación, todos fueron parte de esto. Trabajamos muy duro, hicimos país y casi lo logramos”, dijo, conmovido por el triste final de su paciente.

Lea también: Un país afligido: así fue el adiós masivo del pueblo colombiano a Miguel Uribe

El especialista destacó que, más allá del desenlace, la experiencia dejó un mensaje claro: “la unión y la fe. Tener fe, creer en Dios, es lo que yo siento y todos sentimos.Creo que estos dos meses fueron un mensaje de que Dios nos bendiga”.

Fernando Hakim es reconocido como uno de los neurocirujanos más experimentados de Colombia, es jefe del Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, con más de 30 años de trayectoria, formación en la Universidad Militar Nueva Granada y estudios en la Escuela de Medicina de Harvard.

Tanto la esposa del senador, María Claudia Tarazona, como su padre, Miguel Uribe Londoño, agradecieron públicamente a Hakim y a todo el personal médico que acompañó el proceso. “Miguel fue un luchador, definitivamente, ustedes lo vieron”, concluyó el neurocirujano, quien permaneció al frente de la atención hasta el último momento.

Conozca: “No hay otro político ni ser humano como tú”: la desgarradora despedida de María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

El sepelio de Miguel Uribe Turbay no solo congregó a figuras políticas y familiares, sino también a miles de ciudadanos que, con profundo respeto, acompañaron su último adiós. Según cifras de la Secretaría General del Senado, cerca de 7.500 personas se dieron cita en la Plaza de Bolívar y el Capitolio Nacional el día de ayer durante su velación en la cámara ardiente para rendirle homenaje, desafiando la lluvia y el sol que se alternaron durante la jornada.

La Catedral Primada, colmada hasta el límite, fue testigo de un momento de unidad en el que miles de personas se abrazaban y compartían lágrimas, reflejo de un país que, más allá de las diferencias, coincidió en reconocer el legado de Miguel Uribe Turbay y rechazar la violencia que le arrebató la vida.

Entérese: En vivo | Miguel Uribe Turbay fue sepultado en el Cementerio Central de Bogotá

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida