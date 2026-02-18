Sandra Ortiz seguirá en prisión por el caso UNGRD: le negaron la libertad por tercera vez por el escándalo de corrupción

La tercera tampoco fue la “vencida” para Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le negaron la libertad, por tercera vez, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela presentada por la defensa de la exconsejera tras la segunda negativa a la petición de libertad por vencimiento de términos, que fue resuelta el pasado 21 de enero.
“Declarar improcedente la acción de tutela frente a la decisión proferida por el juzgado 79 penal municipal de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad”, precisa la decisión del magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien llevó el caso.