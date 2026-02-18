Seis exministros de Hacienda rechazan en una carta las inversiones forzosas de Petro: “solo Venezuela y Bolivia las han utilizado”

Seis exministros de Hacienda y Crédito Público de Colombia manifestaron su “más profunda preocupación” frente al reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar parte de la emergencia económica.
En una carta conjunta, los exfuncionarios —quienes dirigieron las finanzas públicas en distintos momentos y bajo diferentes gobiernos— señalaron que su posición se basa en la experiencia técnica acumulada y no en posturas partidistas. “Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, afirmaron.
La carta fue suscrita por Alberto Carrasquilla Barrera, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas Santamaría, y hasta José Antonio Ocampo, que fue el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro.