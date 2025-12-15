Video: ¡Qué tal! Carlos Ramón González anda de parranda en Nicaragua estando prófugo

Mientras en Colombia esperan la comparecencia ante la Justicia del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, en Nicaragua el exfuncionario estuvo de parranda la semana pasada. González es acusado de tres delitos en el país por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Le puede interesar: Fiscalía llama a juicio al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por caso UNGRD. El evento en el que se le vio al prófugo de la justicia se llamó “Noche vallenata Colombia”, que fue impulsada por la Cancillería colombiana el pasado jueves 11 de diciembre, como se vio en un video publicado por la W Radio.

La parranda se llevó a cabo en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, ubicado en Managua (capital de ese país) a las 7 de la noche. Allí participaron los músicos Camerata Bach y Albeiro González.

El video muestra a varias personas bailando en medio de una pista con música en vivo. Al fondo, en medio de un grupo que estaba en la parte de atrás del salón se vio al exfuncionario moviéndose al son de las notas que retumbaban en el lugar. González estaba de espaldas a la cámara que grabó el momento, pero por unos segundos volteó su cabeza y se le alcanzó a ver el rostro, que es el mismo que jueces y fiscales esperan que aparezca para responder por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Según se conoció, al evento promovido por la Cancillería pudieron entrar más de 200 personas, el cual se extendió hasta altas horas de la madrugada. Vale recordar que el pasado 27 de noviembre la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al también exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por el saqueo a la entidad de gestión de riesgo para mover votos en el Congreso en favor de los proyectos del Gobierno Nacional.

González, quien se encuentra prófugo y quien tiene asilo político del Gobierno de Nicaragua, fue señalado como posible responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El ente acusador sostiene que, entre septiembre y octubre de 2023, el exfuncionario “habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad” a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, detenidos por el mismo caso. “Se le atribuye ordenar la entrega de $3.000 millones con destino al senador Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, –bajo medida de aseguramiento–. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyde Pinilla, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, explicó esa entidad. En otras noticias: Dj, orquesta en vivo y animador de hora loca: así será “cierre de gestión” del Icfes

Los dineros comprometidos, indica la entidad, provenían de un contrato de adquisición de 40 carrotanques para el transporte y suministro de agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira. De Carlos Ramón González se sabe que el pasado 21 de mayo —el mismo día en que fue imputado por la Fiscalía— la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país. Incluso, los documentos evidencian que, además de que las gestiones databan de meses atrás, el propio Gobierno tenía conocimiento que González se mantenía en Nicaragua desde noviembre de 2024.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que Nicaragua le conceda asilo político a Carlos Ramón González? Significa que Nicaragua reconoce una protección legal que impide su detención o entrega inmediata bajo la circular roja mientras esté dentro de su territorio. ¿Una circular roja equivale a una orden de captura obligatoria internacional? No necesariamente. Sirve para coordinar arrestos entre países miembros, pero si el país donde está la persona le concede asilo político, suele impedir que la orden se ejecute.