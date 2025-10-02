x

Perdieron los Brayan: negaron tutela contra Petro tras declaraciones estigmatizantes sobre su nombre

El presidente Gustavo Petro generó polémica al referirse de forma despectiva a los hombres llamados Brayan. Uno de ellos acudió a la justicia, pero su tutela fue rechazada en Bogotá. Conozca los detalles.

  • El Juzgado Segundo Civil de Bogotá negó una tutela contra el presidente Petro por sus polémicas declaraciones sobre los hombres llamados Brayan. FOTO: Colprensa
Andrea Lara
02 de octubre de 2025
bookmark

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá negó una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro por presunta estigmatización hacia los hombres llamados Brayan, tras sus declaraciones en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2025. La decisión, calificada como “improcedente”, ha reavivado el debate sobre los límites del discurso presidencial y la protección de los derechos fundamentales.

Conozca: Ser Brayan paga: mientras Petro los estigmatiza, empresas ofrecen descuentos exclusivos; compártalo con su Brayan favorito

La tutela fue presentada por Jhon Brayan Enciso Quintero, quien alegó que las palabras del mandatario lo afectaron en su honra, dignidad e igualdad. Según explicó, los comentarios del presidente contribuyeron a que su nombre se convirtiera en motivo de burla en redes sociales, afectando su vida personal, laboral y emocional. “Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio”, expresó Enciso, al insistir en que la estigmatización ha llegado al punto de causarle episodios de depresión y pensamientos de aislamiento.

Y es que durante su intervención, Petro afirmó: En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y votadas. Hay hombres vampiros codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías, sino a sacarles todo el billetico que tengan así sean 500 mil pesos de sueldo”. Estas declaraciones fueron replicadas en redes sociales con memes y parodias, lo que, según los demandantes, amplificó el estigma.

Pese al fallo en contra, Enciso anunció que impugnará la decisión y que buscará que el Tribunal Superior de Bogotá ordene al presidente una rectificación pública.Ya interpuse la impugnación al fallo. La tutela iba encaminada contra Gustavo Petro como persona natural, porque fue él directamente quien, a través de un medio de comunicación, pronunció esas palabras”, explicó a Caracol Radio.

Este no es el único caso. Otro ciudadano también presentó una acción judicial contra el jefe de Estado, señalando que sus declaraciones generaron “infinidad de bullying” y afectaron gravemente su integridad personal y profesional. En su escrito, resaltó que es un profesional graduado y especializado, que no corresponde a la caricatura expuesta por el mandatario.

