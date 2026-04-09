Novia de Sergio Vega, viudo de Paula Durán, confirmó el fin de su relación sentimental

Sergio Vega enfrenta nuevamente una derrota sentimental luego de que Alejandra Salinas confirmara el fin de la relación. Cabe recordar que este colombiano conmovió al mundo por su insaciable labor por salvar a su esposa, Paula Durán, quien falleció el 24 de enero de 2023 en California, Estados Unidos, tras luchar contra un agresivo cáncer.

Salinas expresó en una publicación de Instagram que siente gratitud por los momentos vividos con Sergio, quien habría tomado la decisión de terminar el noviazgo después de un año juntos. Al mismo tiempo, compartió una foto de los hijos que él tuvo con Paula: Juliana, Juan José y Luciana (Gaby), cuya presencia fue calificada como un “milagro”.

“Hay despedidas que no se entienden, pero sí se sienten en lo más profundo del alma. Hoy mi corazón honra un regalo que la vida me permitió vivir: Juli y Juanjo. Llegaron como un milagro, como esa luz inesperada que llena la casa de risas, de juegos, de sueños... de amor del bueno, acompañando a Gaby en innumerables historias”, inició su escrito.

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Y agregó: “Hoy, por decisión de su papá, nuestros caminos se separan. Y aunque humanamente duela, mi espíritu confía, confía en que Dios no se equivoca, en que la vida tiene un orden perfecto, aunque a veces no lo comprendamos”.