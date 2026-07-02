Hasta el 6 de julio tiene la Nueva EPS para entregar estados financieros, tras ultimátum de Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud dio un ultimátum a la Nueva EPS para que publique los estados financieros de 2023, 2024 y 2025. El plazo vence el 6 de julio y, según el comunicado de la entidad, tiene carácter “perentorio (urgente) e improrrogable”.
Se trata de la entidad con mayor cantidad de usuarios en el país, con más de 11 millones, y se encuentra intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde abril de 2024. Además, para finales de 2025 debía más de $26 billones a diferentes actores del sistema de salud. En Antioquia, la deuda corresponde a $4,6 billones.
Se supone que, con la intervención, la entidad está obligada a reportar la información financiera, “esencial para verificar su situación de liquidez, sus obligaciones y sus condiciones de solvencia”, según la Supersalud. Sin embargo, no los han presentado, lo que genera cuestionamientos sobre su estado actual.
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