Valle del Cauca: Hospital de Roldanillo suspende servicios a usuarios de Nueva EPS por deuda millonaria

El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo entró en una medida de restricción operativa tras declarar que la cartera pendiente por parte de la Nueva EPS supera los $10.000 millones, una situación que, según la gerencia, ha comprometido la continuidad de la prestación de servicios en el norte del Valle del Cauca.

La decisión impacta a usuarios de ocho municipios, entre ellos Roldanillo, La Unión, Bolívar, Zarzal y La Victoria, que dependen de esta institución para la atención de segundo nivel. En total, cerca de 60.000 afiliados quedan afectados por la suspensión parcial de servicios.

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El origen del conflicto, de acuerdo con el gerente del hospital, Mauricio Saldarriaga, está en el manejo de la facturación y los tiempos de pago. Según explicó, la crisis se ha extendido durante varios años debido a devoluciones y ajustes realizados por la aseguradora en momentos posteriores a la radicación de las cuentas.

El directivo advirtió que la relación financiera entre ambas partes ha derivado en una controversia contable. Mientras el hospital sostiene la existencia de una deuda superior a los $10.000 millones, bajo la modalidad de la EPS la institución de salud figura con un saldo contrario cercano a los $1.700 millones. “Esto afecta gravemente las finanzas de las instituciones de salud y es una situación reiterativa”, afirmó Saldarriaga.