“No veía venir tantos ataques de una campaña que se decía amiga”: Paloma Valencia

Paloma Valencia por estos días no tiene momento para descansar. Está montada en el principal proyecto político de su vida, ganar la Presidencia de la República, por lo que está luchando por ganarle no sólo al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, sino también por quien se esperaba fuera su socio político en una segunda vuelta, el abogado Abelardo de la Espriella.
Luego de madrugar a Corabastos, en donde habló con los comerciantes y clientes, y de enviar un sentido mensaje a Sergio Fajardo a sentarse y tomar un café antes de la primera vuelta el 31 de mayo, la candidata habló con Colprensa de la recta final de la campaña, de la cual asegura que tiene todas las garantías de parte de las autoridades electorales, pero no del gobierno de Gustavo Petro, que presiona para favorecer a Iván Cepeda.