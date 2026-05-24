“No veía venir tantos ataques de una campaña que se decía amiga”: Paloma Valencia

Paloma Valencia por estos días no tiene momento para descansar. Está montada en el principal proyecto político de su vida, ganar la Presidencia de la República, por lo que está luchando por ganarle no sólo al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, sino también por quien se esperaba fuera su socio político en una segunda vuelta, el abogado Abelardo de la Espriella. Luego de madrugar a Corabastos, en donde habló con los comerciantes y clientes, y de enviar un sentido mensaje a Sergio Fajardo a sentarse y tomar un café antes de la primera vuelta el 31 de mayo, la candidata habló con Colprensa de la recta final de la campaña, de la cual asegura que tiene todas las garantías de parte de las autoridades electorales, pero no del gobierno de Gustavo Petro, que presiona para favorecer a Iván Cepeda.

¿Se imaginaba usted que esta campaña iba a ser así tan polarizada y en este momento de tanta campaña sucia, por decirlo así?

Yo la verdad no veía venir tantos ataques, además menos de una campaña que se decía amiga del uribismo atacándonos, grabando videos, diciendo mentiras sobre nosotros, insultando al presidente Uribe, a su familia, a mí. Me ha sorprendido mucho, yo le digo que me ha desilusionado la manera como han llevado esa campaña de una manera con tanta mentira. Yo creo en la política que uno puede hacer de manera decente. Le recomendamos: Con Uribe, Jorge Barón y críticas a Petro: así fue el cierre de Paloma Valencia en Envigado

El tema de las encuestas: ¿usted cree que van a ser definitivas para que los colombianos salgan a votar?

Es que hay encuestas para todos los gustos. Usted encuentra encuestas que dicen que Abelardo de la Espriella ya ganó. Otras que dicen que Cepeda ya ganó. Otras que dicen que va Paloma en segunda vuelta. Otras que dicen que va Abelardo. Lo que sí es claro es que la que más puntos le coge a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta es Paloma Valencia. De manera que los que quieran derrotar a Cepeda, que vengan acá a esta campaña que suma, a esta campaña donde caben los petristas arrepentidos, donde caben los de centro, donde caben los de derecha, donde cabemos los que queremos trabajar juntos para sacar a Colombia adelante, los que queremos que regrese la autoridad para recuperar la seguridad, los que queremos tener un sistema de salud que funcione, que nos ponga no a hacer filas de la muerte, sino a entregar los medicamentos a domicilio, que haya citas y atenciones. Aquí está la candidatura que le ofrece futuro al país. Las otras lo que ofrecen es odio.

¿Considera que el presidente Petro se destapó para hacer campaña por Iván Cepeda?

Pues yo creo que aquí es muy importante que tengamos claro que el presidente Petro no le gusta cumplir la ley ni la Constitución, por eso es que la quiere derogar. Y uno tiene que tener mucho cuidado en eso, porque lo que termina pasando en esos escenarios es que el país se pierde y pierde tiempo. Dígame qué problema que tiene Colombia se va a solucionar con una nueva Constitución. Ninguno. Los problemas no se solucionan escribiendo papeles, se soluciona haciendo las inversiones, sacando adelante con trabajo las cosas para que el país pueda estar mejor. Yo sí quiero invitar a los colombianos a no creer ni en el realismo mágico ni en los milagros, crean en el trabajo, que es la ruta difícil, pero que es la única ruta que llega a tener resultados. Vea también: De la Espriella cerró campaña en Barranquilla ante más de 50.000 personas y prometió “hacer pagar” a corruptos y criminales

¿Usted no cree que estamos como en el mismo escenario del 2022 para esta época, en el que se comenzó a crecer el ingeniero Rodolfo y a bajar a Fico Gutiérrez, y puede pasar ese fenómeno con Abelardo de la Espriella en ese momento y derrotarla a usted?

Yo te digo que no lo creo, porque mi candidatura es una candidatura que viene consolidando apoyos de la mujer colombiana que quiere que por primera vez tengamos una presidente mujer, ha consolidado apoyos de sectores cristianos como el partido Mira, sectores de centro izquierda como el Partido Liberal que viene consolidando cosas que el llamado el autodenominado ‘Tigre’ no tiene. Él es muy fuerte en redes, pero las redes pues no siempre son la realidad del país. La verdad es que usted habrá visto que muchos de esos candidatos que iban a ir al Congreso y que la gente decía que iban por muchísimos votos, terminaron fue quemados.

¿Usted se siente hoy segura, tranquila de lo que está haciendo la registraduría, el CNE?

Vea, yo creo que las garantías están dadas en la Registraduría Nacional y en el Consejo Nacional Electoral. No hay es garantías en los territorios, donde usted tiene los grupos ilegales con sus fusiles diciéndole a la gente que tienen que votar por Cepeda. No hay garantías es frente al gobierno que viene hostigando la familia del presidente Uribe, mi sede. Aquí nosotros tenemos que ser muy claros, lo que está viviendo Colombia es un problema de un gobierno que no respeta la democracia, que le pasa por encima y que está aliado con los violentos. En esto tenemos que ser claros. Esto ya no es simplemente un error de política pública, un mal cálculo de la paz total, es una alianza criminal para someter el voto de los colombianos a favor de Iván Cepeda.

¿Usted cree que al pasar usted con Cepeda sí va aceptar él debates?

Yo no creo que Iván Cepeda debata porque le da miedo. Él no sabe sino hablar de los guerrilleros y de lo buenos que son. Cuando usted lo pone a hablar de salud, no tiene nada qué decir. Cuando le pregunta sobre energía, dice que va a continuar lo de Petro. ¿Y qué va a hacer frente al apagón? ¿Y qué va a hacer con el problema gravísimo de las finanzas públicas y la deuda impagable que nos está dejando Petro y qué va a hacer con los problemas estructurales de que se robaron la plata que era para los colombianos. Creo que a él le conviene más quedarse callado para que la gente no se dé cuenta, como no sabe y sobre todo no le toque afrontar los verdaderos errores que ha cometido este gobierno.

¿Usted cree que los indecisos van a poder definir mucho en ese a la segunda vuelta?