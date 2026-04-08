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Acabó la intervención del Gobierno a Nueva EPS y ahora nadie sabe quién está al mando

El decreto que establecía que el Gobierno la intervendría venció a la media noche del 3 de abril. No han prorrogado la intervención ni han dicho quién queda a cargo. Así, 11 millones de personas quedaron en el limbo. El Gobierno guarda silencio.

  • La intervención de la Nueva EPS empezó en el 2024, se prorrogó en abril de 2025. Ahora no se sabe. FOTO: Colprensa
    La intervención de la Nueva EPS empezó en el 2024, se prorrogó en abril de 2025. Ahora no se sabe. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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El decreto que prorrogaba la intervención del Gobierno Nacional (a través de la Superintendencia Nacional de Salud) a Nueva EPS venció el 3 de abril de 2026. La pregunta es: ¿Ahora quién está al mando?, la respuesta es: nadie sabe.

En entrevista con La FM, Fabio Aristizábal Ángel, exsuperintendente de salud, calificó el panorama como “dramático”. Y es que los problemas jurídicos y administrativos al rededor de la situación dejan en el limbo a 11 millones de afiliados.

“Es el reflejo del desconocimiento, de la improvisación y de la falta de compromiso por parte de este gobierno, no solamente con la salud de los colombianos, sino con el sistema de salud colombiano. Pero acá es evidente que estamos ante un limbo institucional”, explicó para el medio citado.

El exsuperintendente criticó la falta de acción del Gobierno para un problema que no surgió de la nada, sino que se sabía con antelación que se iba a presentar. Y es que no hay ni nuevo gerente de la EPS ni han anunciado una prórroga en la intervención (sería la segunda prórroga durante este Gobierno).

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En medio de la incertidumbre, las preocupaciones ciudadanas por el servicio de Nueva EPS crece, pues se encuentra en estado crítico. Según la Superintendencia de Salud, las quejas de Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025.

Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.

¿Daniel Quintero sería nombrado presidente de la Nueva EPS?

Hasta el 3 de abril figuraba como interventor el señor Luis Óscar Gálvez. Sin embargo, en la mañana del 8 de abril, el senador electo del Centro Democrático Andrés Forero hizo una publicación en sus redes sociales:

“El ruido de que Daniel Quintero será el nuevo presidente de Nueva EPS es cada vez más fuerte. Para eso Petro levantará la intervención forzosa arbitrariamente e impondrá sus amañadas mayorías accionarias. En este Gobierno todo es susceptible de empeorar”.

Incluso, Forero dijo que es “increíble” que Luz María Múnera, superintendente de salud adhoc “acolite que ese cuestionado personaje llegue a la EPS más grande de Colombia” teniendo en cuenta que “vio lo que hizo Quintero en Medellín” (actualmente tiene 55 procesos judiciales).

En medio de su lista de investigaciones y procesos judiciales, el exalcalde y su círculo completan un total de 55 procesos por diferentes casos, algunos aún materia de investigación.

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EL COLOMBIANO habló con fuentes de Nueva EPS, quienes negaron que la información fuera cierta. Desde el Gobierno también se dijo que por ahora no hay decisiones al respecto. Además, Quintero negó el nombramiento en una entrevista con revista Semana.

InfogrÃ¡fico
Acabó la intervención del Gobierno a Nueva EPS y ahora nadie sabe quién está al mando

“No sé de dónde sacan esa información”, dijo el exalcalde. “A mí no me han ofrecido nada. Me han llamado varios medios de comunicación, no sé de dónde ha salido esa información”, agregó.

Así mismo, sostuvo que “todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno Nacional de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”. E insistió en que no le han pedido hojas de vida.

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