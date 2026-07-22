El nuevo Congreso enfrenta el reto de reconectar con los jóvenes

La instalación del nuevo Congreso de la República este 20 de julio llega en un momento en el que la confianza de los jóvenes en las instituciones enfrenta importantes desafíos. De acuerdo con cifras del Latinobarómetro 2024, el 78,3% de los jóvenes entre 15 y 25 años no se siente representado por el Congreso, mientras que, según el Barómetro de las Américas 2023, solo uno de cada cuatro considera que a los políticos les importan sus opiniones. Ante este panorama, la Fundación Corona presentó una agenda con tres prioridades que, a su juicio, podrían contribuir a fortalecer la representación de las juventudes y ampliar sus oportunidades durante el periodo legislativo 2026-2030.

¿Qué retos tiene el nuevo Congreso de la República para la juventud colombiana?

Educación

La organización sostiene que uno de los principales retos está en la educación media, es decir, los grados décimo y undécimo. Según datos del Ministerio de Educación citados por la Fundación Corona, la cobertura neta en educación media es del 50,3%, mientras que apenas uno de cada cuatro estudiantes alcanza aprendizajes adecuados en las cuatro principales áreas del conocimiento.

Uno de cada cuatro estudiantes alcanza aprendizajes adecuados en las cuatro principales áreas del conocimiento. FOTO: Juan Fernando Cano, archivo EL COLOMBIANO.

Además, el Observatorio de Realidades Educativas señala ques olo 13 de cada 100 jóvenes termina el colegio a tiempo y con los aprendizajes necesarios para su futuro. Conozca: ¿Quiénes son los paisas que ya figuran en la “Patria Milagro” de Abelardo de la Espriella? Por ello, la fundación propone impulsar una reforma al artículo 67 de la Constitución para que la educación sea obligatoria hasta los 17 años, incluyendo los grados décimo y undécimo, además de fortalecer una política pública enfocada en el proyecto de vida de los estudiantes.

Participación juvenil

La segunda propuesta busca fortalecer los mecanismos de participación de los jóvenes en las decisiones públicas. Aunque Colombia cuenta desde 2013 con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y los Consejos de Juventud, la organización considera que estos espacios aún tienen un bajo nivel de incidencia. Las cifras reflejan ese desafío. Según la Universidad Javeriana, solo el 16,9% de los jóvenes conoce los Consejos de Juventud, mientras que la participación electoral para elegir estas instancias pasó del 10% en 2021 al 12% en 2025. Asimismo, el estudio Jóvenes en Sociedad indica que únicamente el 22% de los jóvenes ha participado en alguna actividad cívica promovida por el Gobierno, y apenas el 7% ha impulsado iniciativas ciudadanas propias.

A esto se suma que Sólo 73 de los 1.102 municipios del país (6,7%) cuentan con una política pública de juventud, según la Defensoría del Pueblo. Para la Fundación Corona, el Congreso tiene la oportunidad de impulsar una reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil que fortalezca las capacidades de los Consejos de Juventud y aumente su incidencia en las decisiones públicas.

Comisión Accidental de Juventud

La tercera recomendación está relacionada con la continuidad de la Comisión Accidental de Juventud de la Cámara de Representantes, creada en 2022 e integrada por congresistas de diferentes partidos. Lea más: La influencia de los ministros costeños gana terreno en el gabinete de De la Espriella Durante los últimos cuatro años, esta instancia promovió iniciativas como la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil y el proyecto de ley de inserción laboral juvenil, además de realizar audiencias públicas con organizaciones juveniles y hacer seguimiento a políticas relacionadas con educación, empleo y participación. Como las comisiones accidentales no continúan automáticamente con cada nuevo período legislativo, la Fundación Corona pidió a los nuevos congresistas conformar nuevamente este espacio, crear una comisión bicameral o incluso evaluar una comisión permanente que sirva como puente entre el Congreso y los cerca de 12 millones de jóvenes que tiene el país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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