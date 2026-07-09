La influencia de los ministros costeños gana terreno en el gabinete de De la Espriella

“Me tiraron al mar Caribe para que comiera tierra”, ha dicho entre risas Abelardo De la Espriella. Con esa frase suele explicar que fue en la Costa donde forjó su carácter y disciplina.

Durante toda la campaña recordó el orgullo de su origen pues nació en Bogotá, pero su familia volvió a Córdoba y allí creció; se siente más costeño y, sobre todo, más cordobés que el mote de queso.

Esa afinidad con la región también comenzó a reflejarse en la conformación de su gabinete.

Desde que empezó a revelar los nombres de quienes integrarán su gobierno, el presidente electo ha dejado ver una tendencia: el peso de los dirigentes costeños en varios de los ministerios.

Hasta ahora, cuatro de los once ministros anunciados nacieron en la región Caribe.

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Se trata de Omar Bula Escobar, oriundo de Córdoba, quien asumirá la Cancillería; Fabio Arjona, nacido en Montería, designado en el Ministerio de Ambiente; Mauricio Gómez Amín, barranquillero que llegará al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y Elsa Noguera, también de Barranquilla, quien estará al frente de la cartera de Transporte.

La presencia de ministros costeños contrasta con el resto del gabinete, cuya representación regional es más dispersa.

El Ministerio del Interior estará en manos del huilense Rodrigo Lara; Hacienda será dirigido por el bogotano Miguel Gómez Martínez; Justicia por Iván Cancino, también de Bogotá; Educación por Viviane Morales, nacida en la capital; Deporte por la antioqueña Juliana Gutiérrez; Vivienda por el santandereano Jaime Andrés Beltrán y Defensa por el cucuteño Jorge E. Mora.

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A esa lista podrían sumarse otros dos nombres del Caribe. Entre los opcionados figuran Daniela Cepeda, barranquillera e hija del senador conservador Efraín Cepeda, para el Ministerio de Cultura, e Indalecio Dangond, tío del cantante Silvestre Dangond (un amigo personal del mandatario electo) y con amplia trayectoria en el sector agropecuario, una actividad que también ha sido una de las pasiones presidente electo, quien ha defendido públicamente a los ganaderos y bufaleros de Córdoba en distintos escenarios, el mismo tiene dos predios rurales en el Caribe.

En el caso del canciller designado existe, además, un vínculo personal. Tanto Omar Bula como Abelardo De la Espriella comparten raíces familiares en Córdoba y sus padres, Abelardo de la Espriella Juris y Germán Bula Hoyos, hicieron parte durante décadas de los círculos políticos de la región Caribe.