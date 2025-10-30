Nuevos hallazgos revelan cómo “El Viejo” coordinó cada fase del asesinato de Miguel Uribe: habría más cómplices

La audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento dejó al descubierto nuevos detalles sobre la participación de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, en el crimen del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Aunque ya se sabía que fue el presunto articulador del atentado, las más recientes revelaciones muestran que su influencia en la planeación del ataque fue mucho más amplia y meticulosa.
La Fiscalía presentó evidencias que lo ubican como el hombre que controlaba cada fase del plan, desde la entrega del arma hasta la coordinación de los pagos y la posterior fuga de los responsables.