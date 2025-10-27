x

Crimen de Miguel Uribe: Capturan a alias El Viejo, presunto intermediario del atentado

El sujeto estaría por encima de “El Costeño” en la estructura criminal que ejecutó el magnicidio del precandidato presidencial. Van nueve detenidos.

El Colombiano
El Colombiano
27 de octubre de 2025
Un operativo de la Policía en la vereda Brisas del Guejar, municipio de Puerto Lleras (Meta), permitió la captura de Simeón Pérez Marroquín, quién sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el fallecido senador Miguel Uribe, herido de bala el pasado 7 junio, en el occidente de Bogotá.

En las próximas horas, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego, en un caso que podría revelar nuevas conexiones con redes de violencia en la región.

Si bien fue capturado en el Meta, será trasladado a Bogotá para que se continúen las investigaciones y el proceso avance.

‘El Viejo’, según las autoridades informaron, jugó un papel importante en cuanto a la comunicación y coordinación de las personas que planearon el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Esta persona será presentada ante un juez para que responda ante la justicia por los cargos de homicidio agravado tentado, tráfico de armas y uso de menores en la comisión de delitos. Foto: Policía.

Justamente son las autoridades las que señalan a alias El Viejo como la persona que fue intermediaria entre el joven que disparó el arma y las personas que colaboraron con su escape.

El Brigadier general William Oswaldo Rincón, director de la Policía Nacional, por medio de su cuenta en X, afirmó: “En un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Fuerza Aérea Colombiana, logramos en las últimas horas la captura de alias ‘El Viejo’, principal enlace con los determinadores del homicidio del extinto senador Miguel Uribe”.

La captura del noveno implicado por el crimen que acabó con la vida del senador y precandidato a la Presidencia, se da luego de que el 24 de octubre se diera a conocer la imputación de delitos para alias El Caleño. También eslabón crucial en la cadena de responsables del magnicidio.

‘El Caleño’ fue ubicado en la capital, donde se encontraba privado de la libertad desde el pasado mes de mayo por un caso ajeno al magnicidio. Se encontraba recluido por un delito relacionado con un hurto. Se trata de Jhorman David Mora Silva, quien al parecer fue el encargado de contactar e involucrar al menor de 15 años que ejecutó el asesinato.

Las autoridades están en proceso de formalizar la imputación de cargos en su contra, que incluirán homicidio agravado, concierto para delinquir y uso de menores para la comisión de delitos.

